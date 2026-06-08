El final de ‘El Inmortal’ y la cuarta temporada de ‘Atasco’, los dos estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?

Las plataformas de streaming vuelven a mirar esta semana a la ficción española con dos regresos muy distintos. Movistar Plus+ estrenará el miércoles 11 de junio la tercera y última temporada de ‘El Inmortal’, mientras Prime Video lanzará el viernes 12 de junio la cuarta entrega de ‘Atasco’.

El cierre de ‘El Inmortal’ llega con seis episodios de 50 minutos y una trama concentrada en solo cinco días. La serie, creada por José Manuel Lorenzo, escrita por David Moreno, Diego Sotelo y Raúl López Matesanz, y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos, vuelve a situar el foco en José Antonio y en la banda de los Miami. En esta última temporada, él lleva años apartado del narcotráfico y centrado en su familia, mientras la Rubia ha asumido el mando de una organización más grande, con nuevos socios y nuevos métodos. Todo se desestabiliza cuando un soplo pone a la policía tras un gran cargamento y vuelve a señalar a José Antonio.

Álex García y Teresa Riott encabezan de nuevo el reparto de la serie de Movistar Plus+, que también cuenta con Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro. En los nuevos capítulos se incorporan Carlos Scholz, Pablo Molinero, Gala Bichir, Olaya Caldera y Pepe Lorente.

Un día después llegará a Prime Video la cuarta temporada de ‘Atasco’, la comedia creada por Rodrigo Sopeña. La serie mantiene su punto de partida: un gran embotellamiento a las afueras de la ciudad que interrumpe los planes de todo tipo de personajes y convierte la carretera en un escenario de historias absurdas, inesperadas y también emotivas. La nueva entrega estará formada por seis episodios de unos 25 minutos.

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La cuarta temporada de ‘Atasco’ reunirá nuevas tramas con matrimonios al borde del colapso, invitados que intentan llegar a una boda, emergencias médicas, citas que se tuercen, concursos fallidos y hasta un papamóvil camino del Vaticano. Entre los nombres de esta tanda figuran Gorka Otxoa, Marta Hazas, Fernando Cayo, Diego Martín, Ingrid García-Jonsson, Antonio Resines, Santi Rodríguez, Pepe Viyuela, David Lorente, Javier Coronas, Raúl Cimas, El Monaguillo, Manolo Sarria, Daniel Fez y Esperansa Grasia.