Tarde alterada
¿Por qué no se emite hoy 'Valle salvaje' y 'La promesa' en La 1?
RTVE levanta este lunes parte de su programación habitual de tarde por la cobertura especial de la visita del Papa León XIV a España.
Los seguidores de ‘Valle salvaje’ y ‘La promesa’ tendrán que esperar para ver nuevos capítulos. La 1 no emitirá este lunes 8 de junio sus dos ficciones diarias por un cambio de programación ligado a la cobertura especial de RTVE por la visita del Papa León XIV a España, que también altera otros espacios de la tarde de la cadena pública.
La cancelación no será definitiva ni responde a ningún cambio de estrategia con las dos series. Según los horarios avanzados para esta semana, ‘Valle salvaje’ y ‘La promesa’ volverán el martes 9 de junio con nuevos capítulos en sus horarios habituales: el capítulo 432 de ‘Valle salvaje’ y el 851 de ‘La promesa’.
La semana, eso sí, llegará recortada para ambas ficciones. Además del parón de este lunes, tampoco habrá emisión el miércoles 10 de junio, de nuevo por los ajustes vinculados a la cobertura especial de RTVE. Si no hay nuevos cambios, las dos series regresarán el jueves 11 y el viernes 12 con sus entregas previstas.
De esta forma, ‘Valle salvaje’ y ‘La promesa’ solo tendrán tres capítulos esta semana en La 1. El movimiento llega antes de otro periodo de ajustes en la parrilla de RTVE, ya que el Mundial de fútbol 2026 también condicionará las tardes de la cadena pública en las próximas semanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Últimas encuestas de las elecciones del Real Madrid: así están los sondeos entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme
- Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
- La cadena de montaje manual de la industria del autobús de Arbúcies desafía la automatización global
- Llegar a la selectividad tras el curso de las huelgas: 'Entiendo la protesta, pero competimos por la nota con alumnos que no han hecho ni un paro
- Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
- Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”
- David Cantero carga contra la deriva de Pablo Motos por dar 'altavoz al negacionismo' de Marcos Llorente: 'Debería ser delito
- Manuel Hernández, abogado especialista en herencias: “Así podemos actuar si un heredero ocupa la vivienda”