¿Por qué no se emite hoy 'Valle salvaje' y 'La promesa' en La 1?

Los seguidores de ‘Valle salvaje’ y ‘La promesa’ tendrán que esperar para ver nuevos capítulos. La 1 no emitirá este lunes 8 de junio sus dos ficciones diarias por un cambio de programación ligado a la cobertura especial de RTVE por la visita del Papa León XIV a España, que también altera otros espacios de la tarde de la cadena pública.

La cancelación no será definitiva ni responde a ningún cambio de estrategia con las dos series. Según los horarios avanzados para esta semana, ‘Valle salvaje’ y ‘La promesa’ volverán el martes 9 de junio con nuevos capítulos en sus horarios habituales: el capítulo 432 de ‘Valle salvaje’ y el 851 de ‘La promesa’.

La semana, eso sí, llegará recortada para ambas ficciones. Además del parón de este lunes, tampoco habrá emisión el miércoles 10 de junio, de nuevo por los ajustes vinculados a la cobertura especial de RTVE. Si no hay nuevos cambios, las dos series regresarán el jueves 11 y el viernes 12 con sus entregas previstas.

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De esta forma, ‘Valle salvaje’ y ‘La promesa’ solo tendrán tres capítulos esta semana en La 1. El movimiento llega antes de otro periodo de ajustes en la parrilla de RTVE, ya que el Mundial de fútbol 2026 también condicionará las tardes de la cadena pública en las próximas semanas.