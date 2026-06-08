Momento inesperado
El cómico equívoco de Esperanza Aguirre con Agustín Jiménez en ‘Pasapalabra’ tras confundirle con un camarero: "Niño, tráeme un café"
El humorista ha contado en el podcast ‘Pan de Gambas’ el error que vivió con la expresidenta madrileña antes de grabar el concurso de Antena 3.
Agustín Jiménez ha recordado en ‘Pan de Gambas’ una de las situaciones más surrealistas que vivió durante una visita a ‘Pasapalabra’. El cómico coincidió en el concurso de Antena 3 con Esperanza Aguirre y, antes de que comenzara la grabación, la expresidenta madrileña lo confundió con una persona del equipo.
El momento lo contó entre risas durante una charla con David Puerto, copresentador del podcast. Jiménez explicó que aquel día iba vestido con su indumentaria habitual, “con el chalequito y una corbatita”, camisa blanca y pantalón negro, un conjunto que él mismo definió como “mi uniforme”.
Según relató, Aguirre estaba ya sentada cuando él llegó al plató y se quedó de pie cerca de ella. Fue entonces cuando la política se dirigió a él con una petición inesperada: “Niño, tráeme un café”. La reacción inicial del humorista fue de sorpresa. “Dije: ‘¡Ostras!’. Digo: ‘Te lo va a traer alguien’”, recordó.
La anécdota no quedó ahí. Jiménez admitió que, pasado el primer impacto, llegó a plantearse seguirle el juego. “Al rato pensé y dije: ‘Bueno, me voy a poner a hacer el café’”, bromeó en el podcast, mientras David Puerto apuntaba que aquel día no iba vestido como en la grabación del programa, donde aparecía con camiseta de manga corta.
El equívoco terminó de resolverse cuando el equipo de ‘Pasapalabra’ explicó las normas a los concursantes famosos antes de comenzar la grabación. Aguirre vio entonces a Agustín Jiménez sentado como invitado y no como trabajador del plató. “Ella miraba así, me miraba a mí, como diciendo: ‘Ah, pero tú eres...’”, contó el cómico, al tiempo que Puerto remató: “Como diciendo: ‘El de los cafés está con El Rosco’”.
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