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Domingo 7 de junio

Audiencias TV ayer | La 1 arrasa con la película 'La trampa' y la visita del Papa mientras 'Anatomía de...' se eleva a máximo de temporada

El cine domina el prime time con más de 1,4 millones de espectadores y la retransmisión desde Cibeles dispara la mañana de la pública.

'La trampa', visita del papa y 'Anatomía de...'

'La trampa', visita del papa y 'Anatomía de...' / RTVE/La Sexta

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Carlos Merenciano

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Madrid
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La 1 vivió un gran domingo gracias al cine y a la visita del Papa León XIV a Madrid. En prime time, la película 'La trampa' se convirtió en la oferta más vista de la noche al firmar un 13,1% de share y reunir a 1.405.000 espectadores.

En Telecinco, 'Supervivientes: Conexión Honduras' firmó un buen 12,3% de cuota de pantalla y 941.000 espectadores, mientras que Antena 3 también mejoró con 'Una nueva vida', que creció hasta el 10,3% de share y 839.000 espectadores.

En laSexta, 'Anatomía de...' continuó al alza y alcanzó un 7,8% de cuota y 863.000 espectadores, su mejor cuota de la temporada y su cuarto mejor dato histórico. A la vez, en Cuatro, 'Cuarto milenio' volvió a funcionar bien con un 6,7% de share y 668.000 espectadores.

Más allá del prime time, La 1 arrasó durante la mañana con la retransmisión de la visita del Papa León XIV. La misa celebrada en Cibeles, emitida entre las 09:00 y las 12:23 horas, alcanzó un espectacular 21,2% de cuota y 732.000 espectadores. Después, la cobertura especial de su segundo día en Madrid mantuvo un gran 16,6% y 744.000 espectadores.

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