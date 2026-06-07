Valle Salvaje, avance semanal: El fulminante destierro de Victoria y la llegada de Manuela dinamitan la Casa Grande

'Valle Salvaje' se prepara para vivir una de sus jornadas más revolucionarias y convulsas. La exitosa ficción de época de RTVE da un vuelco absoluto a sus tramas con un doble terremoto que dejará a los espectadores pegados a la pantalla: el fulminante destierro de Victoria tras perder por completo el control de sus planes y la esperada llegada de Manuela de Guzmán. La hija de don Hernando regresa al valle como un auténtico torbellino, desatando la tensión desde el primer minuto y abriendo una brecha de imprevisibles consecuencias entre los señores y los habitantes de la comarca que promete reconfigurar el tablero de poder.

Debido a la visita del Papa León XIV a nuestro país, la emisión de la serie se verá afectada y esta semana, solo se estrenaron tres capítulos.

Capítulo 432: Martes 9 de junio

Tras haber estirado demasiado la cuerda, Victoria sufre el golpe más duro de su vida al ser desterrada de manera fulminante por José Luis antes de la medianoche, una tajante decisión que la obliga a buscar amparo en la Casa Pequeña bajo la protección de Mercedes. Sin embargo, la gran atención del día se centra en la llegada de Manuela de Guzmán; la hija de don Hernando entra con el pie izquierdo en el palacio tras protagonizar un accidentado y tenso cara a cara con Braulio lleno de una preocupante hostilidad.

Capítulo 433: Jueves 11 de junio

La presencia de los desterrados genera un clima de desconfianza insostenible en los alrededores. Luisa y Bárbara vigilan de cerca cada movimiento, convencidas de que se trama algo sucio en el entorno de la pequeña María. Las alarmas se encienden definitivamente cuando Rosalía, ignorando por completo los ruegos y advertencias de Leonor, se presenta de improviso en la Casa Pequeña. Al ver la jugada, Luisa no duda en compartir con Bárbara sus peores temores sobre las verdaderas intenciones de Rosalía, confirmando que un oscuro secreto está a punto de salir a la luz.

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Capítulo 434: Viernes 12 de junio

Tras mucho tiempo buscando el momento idóneo, Francisco da por fin un paso al frente y le pide matrimonio formalmente a Pepa, dejándola completamente descolocada y sin capacidad de reacción ante unas campanas de boda que traen un oasis de luz. En el lado opuesto de la balanza, la presión puede por fin con José Luis; desbordado por los interminables conflictos financieros y familiares, el marqués termina hincando la rodilla y derrumbándose por completo ante don Hernando, dejándole en una posición de absoluta vulnerabilidad.