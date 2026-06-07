Susanna Griso confiesa su cabreo con las imitaciones de ‘Homo Zapping’, que acabó en los despachos de Antena 3: "Me subía por las paredes"

El programa de 'Anatomía de...' dedicado a analizar el fenómeno de 'Homo Zapping' sigue levantando ampollas y descubriendo la cara oculta de un formato que revolucionó la televisión en 2003. Si primero se desvelaban los secretos de la mítica parodia de Raquel Revuelta, también ha sido Susanna Griso quien ha dado un paso al frente para confesar, más de veinte años después, cómo vivió en primera persona el verse caricaturizada cada semana en la pequeña pantalla. Y la experiencia, según sus propias palabras, no fue nada fácil de digerir.

La actual presentadora de las mañanas de Antena 3 recuerda que, por aquel entonces, acababa de aterrizar prácticamente en la cadena y estaba convencida de que pasaría totalmente desapercibida para el equipo de cómicos. "No era muy conocida. Dije: 'Esto se lo va a comer Matías Prats y a mí me dejarán al margen'", rememora. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario: la catalana se convirtió en una de las víctimas fijas del programa de sketches, cayendo en manos de una Silvia Abril dispuesta a todo.

Al reencontrarse con las imágenes frente a Mamen Mendizábal, Griso ha sido de lo más honesta sobre el impacto que le causaban aquellas emisiones, reconociendo abiertamente que llegó a "subirse por las paredes". A su juicio, la humorista no buscó reproducir sus gestos reales, sino que edificó una figura totalmente histriónica e independiente. Una visión que comparte la propia Silvia Abril, quien admite que el personaje "fue enloqueciendo" con el paso de las temporadas debido a las exigencias de los guiones y a la necesidad de estirar al máximo los chistes que mejor funcionaban con la audiencia.

Lo que más le preocupaba y "sorprendía" a la periodista era comprobar la peligrosa línea que se cruzaba entre la realidad y la ficción, ya que parte del público llegó a darle credibilidad a esa versión excéntrica: "Era como si Homo Zapping fuese lo que no se muestra habitualmente, lo que a través de la ranura de la puerta podrías llegar a ver". Al otro lado de la balanza, Silvia Abril era plenamente consciente del terremoto que estaba provocando. "Yo creo que Susanna no lo llevaba bien", comenta la actriz entre risas, señalando que el formato se dedicaba a desmontar por completo la imagen de seriedad ligada a la credibilidad informativa que Griso necesitaba proyectar.

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La tensión llegó a tal punto que la humorista está convencida de que la caricatura generó más de un problema en los despachos de la cadena: "Algún conflicto tuvimos con la directiva. Alguien seguro se fue a quejar". Una sospecha que la propia presentadora no ha querido confirmar del todo, aunque sí ha acabado tirando de la manta al reconocer que trasladó alguna queja leve y de manera informal a las altas esferas. Pese a sus lamentos, la respuesta de los directivos de Antena 3 siempre fue implacable y directa, obligándola a asumir el peaje de la fama: "Date con un canto en los dientes. La suerte que tienes es que te parodian, porque ahora ya no eres una desconocida total".