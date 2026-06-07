Sandra García-SanJuán, orgullosa en el 15º aniversario de Starlite Occident: “Hemos reinventado la forma de consumir música en vivo”

Starlite Occident Marbella celebra este verano su edición más especial. Quince años después de revolucionar por completo el concepto de festival en Europa, la cita de referencia internacional regresa a la emblemática Cantera de Nagüeles del 19 de junio al 29 de agosto de 2026. Serán más de dos meses de conciertos, experiencias y encuentros únicos bajo las estrellas que reafirman un modelo inmersivo y exclusivo capaz de transformar la forma de vivir la música en directo. Lo que nació en 2012 como una apuesta sumamente innovadora por convertir una cantera natural en un escenario incomparable se ha consolidado, década y media después, en uno de los grandes fenómenos culturales y sociales del verano europeo.

En este XV aniversario, el festival afianza su enorme impacto económico, turístico y cultural para Marbella y su entorno. Con más de 650 días de programación y más de 6.500 horas de música en vivo a sus espaldas, el evento genera actualmente un impacto estimado de 315,5 millones de euros anuales en el PIB español y la creación de casi 6.500 empleos indirectos por edición. Para su impulsora, la empresaria Sandra García-Sanjuán, el verdadero valor del festival va mucho más allá de las cifras de negocio. "Quince años después, el mayor orgullo de Starlite no son solo los grandes artistas que han pasado por nuestro escenario o el crecimiento internacional, sino haber creado con un equipo humano extraordinario, una empresa con propósito que crea miles de puestos de trabajo, impacta a millones y está dejando un legado enorme", afirma la fundadora, quien destaca que han logrado demostrar que España puede liderar esta industria y "ser un referente a nivel internacional con capacidad de atraer a las grandes marcas y artistas del mundo”.

Para esta cita histórica, la edición 2026 ha reunido una programación diversa y de primerísimo nivel que junta a grandes estrellas internacionales y nacionales. Sobre el escenario del Auditorio —reconocido por su acústica natural y la cercanía íntima entre público y artista gracias a su aforo reducido— se darán cita nombres de la talla de Lenny Kravitz, Maroon 5, Juan Luis Guerra, John Legend, Deep Purple, Alan Parsons, Anastacia, Diana Krall o Jean-Michel Jarre. A ellos se sumarán referentes como Ozuna, Manuel Turizo, Rosario, Vanesa Martín, Malú, Kiki Morente y Lagartija Nick con su homenaje Omega 30 Aniversario, Taburete o Iván Ferreiro. Mención especial merece la presencia de Gloria Trevi, quien ofrecerá en el festival su único concierto en Europa en este 2026.

La experiencia musical de Starlite Occident no termina con el último acorde del escenario principal. La fiesta se extiende hasta la madrugada en el Starlite Night Club, un espacio que cuenta con los mejores DJs del momento y conciertos exclusivos. Este escenario se ha consolidado además como una plataforma de oportunidades para las nuevas generaciones de artistas, siendo el punto de partida de figuras que hoy lideran la escena musical global como C. Tangana, Sebastián Yatra, Emilia, Danny Ocean o Morat. Las entradas para disfrutar de toda esta programación ya se encuentran disponibles a través de su web oficial.

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Más allá de los escenarios, el festival ha sabido construir una experiencia de ocio integral en un mismo espacio, donde los estrenos cinematográficos, desfiles de moda, exposiciones de arte y eventos filantrópicos conviven con una oferta gastronómica de primer nivel. Este año, los más de 350.000 visitantes de cerca de 100 nacionalidades diferentes que se dan cita cada verano en Marbella podrán disfrutar de un viaje sensorial a través de cinco exclusivos espacios culinarios: Tanabata (cocina nikkei), Temazo (brasserie), Raffaella (italiano), Ánima (mexicano) y Sandra’s Caviar Bar. Una propuesta completa para celebrar quince años de evolución constante sin perder la esencia que ha hecho de Starlite Occident parte viva de la historia cultural del Mediterráneo.