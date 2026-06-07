'La promesa', avance semanal: Julieta da signos de recuperación y una sucesión de mentiras y secretos salen a la luz

El Palacio de 'La Promesa' se encuentra completamente conmocionado por la trágica muerte de Santos, quien cayó abatido por una bala tras enfrentarse al duque de Carril. En mitad de este clima fúnebre, la preocupación se traslada a la habitación de Julieta, que tras una operación de urgencia entra en estado crítico y letargo, despertando los peores fantasmas de Manuel, que teme revivir la tragedia de Jana. Con la vuelta sorpresa de Lope para reconquistar a Vera, el regreso de Curro y Ángela de Madrid, y el drástico castigo de Cristóbal a Teresa, los Luján y su servicio afrontan unos días donde los secretos no dejarán de estallar.

Capítulo 851: Martes 9 de junio

Lope regresa al palacio tras recibir una misteriosa carta de Santos sobre el duque de Carril, topándose con la desgarradora noticia de que el lacayo ha fallecido, lo que provoca la huida de una afectada Vera. Mientras Martina presiona a Adriano para luchar por su amor a pesar de los obstáculos, la salud de Julieta se convierte en un calvario: la joven entra en un estado de letargo que asusta a la familia. Paralelamente, Jacobo destapa su lado más oscuro al confesarle a Adriano que le mintió a Martina sobre la supuesta oferta de trabajo en Nueva York, mientras Pía asume la culpa ante Cristóbal por la desaparición de la carta requisada.

Capítulo 852: Jueves 11 de junio

Cristóbal toma una determinación radical y suspende fulminantemente a Teresa de sus funciones como ama de llaves tras asumir la culpa del robo de la carta, desatando la indignación general. Sin embargo, un rayo de esperanza ilumina el palacio cuando Petra nota que Julieta empieza a dar los primeros signos de despertar de su crítico letargo, un momento agridulce para Manuel, quien sufre en silencio al ver a Ciro pegado a la cama de la enferma. Además, María Fernández vive un tremendo susto al creer que se pone de parto, lo que la conecta de golpe con su inminente maternidad.

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Capítulo 853: Viernes 12 de junio

Cristóbal, tras degradar a Teresa, propone a María Fernández y a Petra compartir el puesto de amas de llaves, mientras Alonso desata una guerra en mayordomía al proponer a Ricardo como segundo mayordomo a espaldas de Cristóbal. En el terreno sentimental, Vera destruye las ilusiones de Lope exigiéndole que regrese a Madrid y la deje en paz para siempre. El colofón final lo pone Jacobo, quien acorralado por los remordimientos, confiesa por fin toda la verdad a Martina: la oferta en Nueva York fue una burda invención para retenerla a su lado.