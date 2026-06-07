Programación especial
Programación especial por la visita del Papa León XIV: Cobertura de RTVE, Atresmedia y Mediaset hoy
Las televisiones se vuelcan en el segundo día de la visita del Pontífice a nuestro país
El Papa León XIV comienza su segundo día de visita en España con una cargada agenda y las televisiones de nuestro país aprovechan este acontecimiento histórico para volcarse con una cobertura especial en busca de llevarse la audiencia al bolsillo. A continuación, detallamos la programación especial para hoy de RTVE, Mediaset y Atresmedia.
La 1
La 1 de TVE será la más madrugadora de todas y desde las 9:00 horas emitirá su especial informativo 'Visita Papa a España' para retransmitir la misa desde Cibeles. El programa se alargará hasta las 13:15 horas, cuando Anne Igartiburu y Javi de Hoyos cogerán el testigo en 'D Corazón', que también estará muy pendiente de la visita de León XIV.
Por la tarde, desde las 17:00 horas un nuevo especial informativo ocupará casi toda la tarde y se prolongará hasta las 20:00 horas, dando paso a esa hora a 'Aquí la tierra'.
Antena 3
La principal cadena de Atresmedia ha levantado las reposiciones que suelen ocupar la mañana del domingo para poner a Mónica Carrillo y Matías Prats al frente de un informativo especial que cubra la misa del Papa en Cibeles. El especial durará desde las 9:15 horas hasta las 12:50 horas. A esa hora, las repeticiones de Arguiñano y 'La ruleta' cogerán el testigo. A diferencia de TVE, Antena 3 no modificará su programación esta tarde.
Telecinco
La cadena de Mediaset también se ha lanzado a la contienda por la audiencia y al igual que sus rivales, también ha preparado un especial para cubrir la misa en Cibeles. A las 9:45 horas, María Casado y Carlos Franganillo se ponen al frente de las cámaras hasta las 12:15 horas. Por la tarde, 'Fiesta' informará de la última hora de la visita del Pontífice.
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