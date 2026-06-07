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Programación especial por la visita del Papa León XIV: Cobertura de RTVE, Atresmedia y Mediaset hoy

Las televisiones se vuelcan en el segundo día de la visita del Pontífice a nuestro país

El papa Lleó XIV saluda, ahir, els joves que l’esperaven a la plaça de Lima de Madrid per participar en la multitudinària vigília.

El papa Lleó XIV saluda, ahir, els joves que l’esperaven a la plaça de Lima de Madrid per participar en la multitudinària vigília. / Jens Büttner/dpa/EP

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Redacción Yotele

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Madrid
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El Papa León XIV comienza su segundo día de visita en España con una cargada agenda y las televisiones de nuestro país aprovechan este acontecimiento histórico para volcarse con una cobertura especial en busca de llevarse la audiencia al bolsillo. A continuación, detallamos la programación especial para hoy de RTVE, Mediaset y Atresmedia.

La 1

La 1 de TVE será la más madrugadora de todas y desde las 9:00 horas emitirá su especial informativo 'Visita Papa a España' para retransmitir la misa desde Cibeles. El programa se alargará hasta las 13:15 horas, cuando Anne Igartiburu y Javi de Hoyos cogerán el testigo en 'D Corazón', que también estará muy pendiente de la visita de León XIV.

Por la tarde, desde las 17:00 horas un nuevo especial informativo ocupará casi toda la tarde y se prolongará hasta las 20:00 horas, dando paso a esa hora a 'Aquí la tierra'.

Antena 3

La principal cadena de Atresmedia ha levantado las reposiciones que suelen ocupar la mañana del domingo para poner a Mónica Carrillo y Matías Prats al frente de un informativo especial que cubra la misa del Papa en Cibeles. El especial durará desde las 9:15 horas hasta las 12:50 horas. A esa hora, las repeticiones de Arguiñano y 'La ruleta' cogerán el testigo. A diferencia de TVE, Antena 3 no modificará su programación esta tarde.

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Telecinco

La cadena de Mediaset también se ha lanzado a la contienda por la audiencia y al igual que sus rivales, también ha preparado un especial para cubrir la misa en Cibeles. A las 9:45 horas, María Casado y Carlos Franganillo se ponen al frente de las cámaras hasta las 12:15 horas. Por la tarde, 'Fiesta' informará de la última hora de la visita del Pontífice.

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