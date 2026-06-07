Paz Padilla toma el control de Telecinco, que también apuesta por Luján Argüelles, Carlos Lozano, Can Yaman y más '¡De viernes!': "Comienza el show"

Telecinco agita su parrilla para el verano con una batería de estrenos y las promos comienzan a llenar las redes y los espacios publicitarios de la cadena. Uno de los más llamativos ha sido el de Paz Padilla, que ha tomado el control de Telecinco para boicotear a sus compañeros.

La humorista aparece en el vídeo entrando en la sala de realización, donde ha pulsado los botones para dejar a oscuras a Sandra Barneda en el plató de 'Supervivientes' y a Isabel Jiménez en el de Informativos. Al mismo tiempo, Padilla se ríe y afirma: "Se acabó la paz. Comienza el show". Muy pronto se estrenará 'El show de Paz', que se emitirá en el primer tramo de la tarde de los fines de semana.

Amor o lo que surja

Otro estreno previsto para este verano y que Telecinco ha comenzado a promocionar es el de 'Amor...o lo que surja', el nuevo dating show de Carlos Lozano que se podrá ver por las tardes de lunes a viernes. Para la promo, Lozano se multiplica en la grada de su plató explicando las historias que se podrán ver.

Luján Argüelles se hace 'El camino de la verdad'

La presentadora también regresa a Telecinco este verano, y por sorpresa, pues en principio, 'El camino' se iba a ofrecer en Cuatro. Sin embargo, en Mediaset han cambiado de planes y harán hueco al docureality en el que padres e hijos hacen el camino de Santiago para conocerse mejor.

Más 'De Viernes', ahora por las tardes

Otra de las apuestas fuertes para esta temporada estival es el salto diario de '¡De viernes!', que reunirá a los mejores colaboradores, exclusivas y noticias del corazón para entretener al público cada tarde en una nueva versión llamada '¡De lunes a viernes!'. Beatriz Archidona y Santi Acosta seguirán al mando de esta oferta, que compaginarán con la versión nocturna.

Can Yaman, el último en sumarse

Anoche, Can Yaman fue el invitado de 'Hay una cosa que te quiero decir' y Jorge Javier Vázquez aprovechó para mostrar su rechazo a las telenovelas turcas. El programa aprovechó para promocionar la nueva serie de Can Yaman que se emitirá en Telecinco: Sandokán.

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Centrada en las aventuras de Sandokán, la serie adapta con algunas licencias, el tomo Los tigres de Mompracem. El "Rajah Blanco de Sarawak" James Brooke, apodado "El exterminador de piratas" ha conseguido acumular un gran poder y se ha convertido, de facto, en monarca de un reino independiente de la potencia colonizadora Gran Bretaña. El único obstáculo que encuentra en sus camino es Sandokán, un príncipe malayo de sangre real, al que todos conocen como "Tigre de Malasia". Los enfrentamientos entre los bandos liderados por ambos centran el argumento de la serie, junto al difícil romance del pirata malayo con la británica Lady Marianne.