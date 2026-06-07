'Anatomía de...' destapa cómo nació la mítica imitación de Paco León a Raquel Revuelta en ‘Homo Zapping’: "Me quedé en shock"

'Anatomía de...' recordó en la entrega de anoche a 'Homo Zapping' con rostros clave del espacio como José Corbacho, Silvia Abril, Yolanda Ramos y Paco León rompen su silencio para desvelar los secretos mejor guardados de un fenómeno que marcó la memoria audiovisual de toda una generación.

Para entender el éxito del formato hay que viajar a 2003, una época en la que las cadenas privadas apenas llevaban una década en emisión y la oferta televisiva comenzaba a multiplicarse. "Fueron años de muchísima diversidad y de programas que hoy forman parte del imaginario colectivo", recuerda la analista Mariola Cubells. Aquella televisión estaba poblada por grandes rostros como María Teresa Campos o Ana Rosa Quintana, lo que suponía un auténtico filón para el equipo. "Había un montón de programas para parodiar y nosotros queríamos hacerlo todo", rememora Corbacho. El ritmo de trabajo era frenético y funcionaba a una velocidad inédita: "La velocidad era igual que Zara", bromea Paco León al recordar cómo un escándalo del corazón o un suceso de Gran Hermano ocurrido un martes ya estaba caricaturizado el viernes.

El reparto de personajes era tan sencillo como caótico, asemejándose al "patio de un colegio", según Silvia Abril. "Cada uno se cogía una libreta y apuntaba cosas que podía hacer", detalla Corbacho. Sin embargo, la gran revolución llegó cuando Paco León puso sobre la mesa un nombre que desconcertó al director: "Me encantaría hacer a Raquel Revuelta", propuso el actor. A pesar de que Corbacho sugirió que lo interpretara una mujer, el sevillano se negó en rotundo. Tenía la clave en un monólogo teatral previo donde encarnaba a una modelo "prácticamente actriz" (o "mocatriz", como apunta Mamen Mendizábal) que encajaba a la perfección con la presentadora de 'Estrenos de Cartelera'.

La propia Raquel Revuelta ha revivido cómo descubrió, completamente estupefacta, que la estaban imitando mientras preparaba la cena en su casa y escuchó la sintonía de su microespacio en la televisión. "Miro arriba y digo: ¿perdona? ¿esto qué es? ¡Soy yo! Me quedé en shock, fue una chaladura", confiesa entre risas, admitiendo que jamás se llegó a reconocer del todo en la caricatura como un puro mecanismo de defensa. El impacto fue tal que el propio Paco León reconoce que la primera vez que le pararon por la calle para pedirle un autógrafo fue precisamente por esta imitación.

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Además, en la entrega se desveló uno de los entresijos del sketch, y es que nació de un puro accidente físico del actor. Paco León ha confesado que padece una miopía que le impedía por completo leer el teleprónter durante las grabaciones. Lejos de frenar el rodaje, la solución fue lanzarse a la piscina: "Terminaba inventándomelo todo", recuerda el intérprete. Esa improvisación forzada por sus problemas de vista generó un sinfín de equivocaciones y "perlas" que se incorporaron al personaje, creando los gags más divertidos de un formato que, en palabras de Mamen Mendizábal, no ofreció simples imitaciones, sino "una suplantación histórica por aclamación popular".