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Sábado 6 de junio

Audiencias TV ayer: La visita del Papa arrasa en La 1, 'Malas Lenguas' se acerca a 'laSexta Xplica' y 'La Voz Kids' lidera la noche

Los especiales de TVE sobre la llegada del Pontífice consiguen un 22,6%, 8,1% y 12,1% en sus distintos horarios.

'laSexta Xplica' / Papa León / 'Malas lenguas Noche'

'laSexta Xplica' / Papa León / 'Malas lenguas Noche' / LA SEXTA / RTVE / LA 2

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Redacción Yotele

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Madrid
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La visita del Papa León XIV comienza a dar sus frutos en audiencias a TVE. La llegada del Pontífice ayer a España logró impulsar la mañana de La 1, que arrasó con un espectacular 22,6% y 804.000 espectadores. Por la tarde, sin embargo, el especial se tuvo que conformar con un bajo 8,1%, mientras que por la noche, el especial consigue un buen 12,1% y 997.000 seguidores.

Precisamente por la noche, aunque algo más tarde es cuando 'La Voz Kids' revalida una semana su liderazgo con un 13,1% en su quinta noche de audiciones a ciegas. Es la única oferta estelar en superar el doble dígito, pues 'Hay una cosa que te quiero decir' se conformó con un 9,5%.

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Por su parte, 'Malas Lenguas Noche' confirma la buena acogida de su nuevo horario y termina su entrega con un buen 5% y 338.000 fieles. Aunque el programa de Jesús Cintora pierde tres décimas respecto a la semana pasada, logra su segundo mejor dato histórico y se acerca como nunca a 'laSexta Xplica' gracias a la caída de este último, que ayer se conformó con un 5,7%.

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