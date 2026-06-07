Audiencias TV ayer: La visita del Papa arrasa en La 1, 'Malas Lenguas' se acerca a 'laSexta Xplica' y 'La Voz Kids' lidera la noche

La visita del Papa León XIV comienza a dar sus frutos en audiencias a TVE. La llegada del Pontífice ayer a España logró impulsar la mañana de La 1, que arrasó con un espectacular 22,6% y 804.000 espectadores. Por la tarde, sin embargo, el especial se tuvo que conformar con un bajo 8,1%, mientras que por la noche, el especial consigue un buen 12,1% y 997.000 seguidores.

Precisamente por la noche, aunque algo más tarde es cuando 'La Voz Kids' revalida una semana su liderazgo con un 13,1% en su quinta noche de audiciones a ciegas. Es la única oferta estelar en superar el doble dígito, pues 'Hay una cosa que te quiero decir' se conformó con un 9,5%.

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Por su parte, 'Malas Lenguas Noche' confirma la buena acogida de su nuevo horario y termina su entrega con un buen 5% y 338.000 fieles. Aunque el programa de Jesús Cintora pierde tres décimas respecto a la semana pasada, logra su segundo mejor dato histórico y se acerca como nunca a 'laSexta Xplica' gracias a la caída de este último, que ayer se conformó con un 5,7%.