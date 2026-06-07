Afra Blanco reacciona al vídeo de su protesta más impactante totalmente desnuda: "Ni vergüenza, ni complejos"

Las redes sociales tienen memoria, pero a veces sirve para recordar batallas de las que uno se siente profundamente orgulloso. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Afra Blanco. La conocida sindicalista y colaboradora habitual de formatos de laSexta como 'laSexta Xplica' o 'Al Rojo Vivo' se ha convertido en el centro de la conversación tuitera después de que se rescatara un llamativo momento de su pasado activista.

El encargado de reabrir el baúl de los recuerdos fue el usuario Emilio Montilla, quien lanzó una pregunta al aire que rápidamente captó la atención de los internautas: "¿Sabíais que Afra Blanco lideró desnuda una manifestación en la sede de la Tesorería General de Hacienda en el 2015?". El mensaje iba acompañado de un vídeo de la época en el que se ve a la tertuliana junto a otros tres compañeros de sindicato protestando a las puertas del organismo público, completamente desnudos y con los cuerpos pintados con lemas reivindicativos.

Lejos de optar por el silencio, la sindicalista ha sido fulminante y muy aplaudida por sus seguidores, pues Afra Blanco no ha dudado en citar la publicación original para dejar clara su postura e incluso agradecer el recordatorio:

"Gracias por recordármelo ❤️ Ni vergüenza ni complejos. Defender unas pensiones públicas dignas siempre será motivo de orgullo. Lo raro no es defenderlas. Lo raro es estar en contra de hacerlo...", ha sentenciado de forma tajante en su perfil oficial.

La protesta en cuestión tuvo lugar en el año 2015 como una acción de gran impacto mediático para denunciar los recortes y la precariedad que amenazaban al sistema público de pensiones. Blanco, que por aquel entonces ya ejercía como una activa portavoz juvenil dentro del sindicato UGT, demostró desde sus inicios que no le temía a los métodos de protesta más transgresores para dar visibilidad a las causas laborales.

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Años después de aquella llamativa performance, la catalana ha conseguido trasladar esa misma vehemencia y firmeza a las mesas de debate de la televisión, donde se ha consolidado como uno de los rostros más duros e influyentes a la hora de defender los derechos de los trabajadores. Su aplaudida respuesta en redes demuestra que, tanto ayer en la calle como hoy bajo los focos de la pequeña pantalla, mantiene intactas sus convicciones de siempre.