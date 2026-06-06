Patricia Pardo y Christian Gálvez se confiesan en 'Fiesta' antes de presentar el encuentro con el Papa León XIV: "No somos San José y María"

'Fiesta' ha sido el escenario elegido por Patricia Pardo y Christian Gálvez para conceder su primera entrevista conjunta en televisión. Cogidos de la mano y visiblemente emocionados, la pareja de comunicadores ha visitado el plató de Emma García para desvelar cómo afrontan el que, sin duda, será uno de los mayores hitos de su carrera: conducir este lunes 8 de junio el multitudinario encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Ante un aforo que rozará los 80.000 fieles, los presentadores han reconocido la enorme responsabilidad que cargan a sus espaldas, detallando cómo se gestó el proyecto y las dudas iniciales que tuvieron debido a sus vidas personales.

Patricia Pardo ha sido la más sincera a la hora de abordar el peso de su pasado sentimental en un acto de esta índole. "Yo necesitaba hacer una videollamada y que la archidiócesis lo supiera todo de nosotros. Soy consciente de que mucha gente se identifica con nosotros porque ambos estamos divorciados", explicaba la presentadora de 'Vamos a ver'.

"Quería que supiesen realmente de dónde venimos los dos. Aunque ya lo sabían todo, yo tenía esa duda. No somos San José y María", ha confesado Pardo con total naturalidad.

Además, la periodista ha querido marcar distancias con cualquier tipo de postureo religioso:"Tengo carácter y no me callo ni una. Yo no soy ni quiero ir de beata impostada. Para mí, la fe significa tener a Dios en el centro de tu vida, tener una solidez y una espiritualidad que me sirven".

Por su parte, el presentador de Telemadrid ha dejado a todos boquiabiertos al confesar que estuvo a punto de abandonar la religión tras una durísima experiencia profesional grabando un documental con cámara oculta en Camboya. "Viendo el sufrimiento de los niños con el turismo sexual, me enfadé con ese Dios que a mí me habían contado. Pero Pati me devolvió la fe en muchas cosas", ha relatado con ternura, apuntando que precisamente la archidiócesis los eligió por la autenticidad de su historia de amor.

De cara a la imponente cita del lunes, la pareja ha desvelado que se están preparando a conciencia y que ya han ensayado repetidamente el saludo protocolario al Papa León XIV, así como las entradas y posiciones en el gran escenario.

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"Nos han pedido que hagamos el papel de papá y mamá", bromeaba Patricia, admitiendo que le preocupa "descontrolarse" por la emoción y asegurando que, conociéndose, llorará "como una magdalena". Gálvez, mostrando una gran complicidad, concluía la entrevista con paso firme: "Somos conscientes de que desde el amor y desde la fe, vamos a disfrutarlo".