Una reportera de 'Malas Lenguas' sufre un intento de atropello al grito de "TelePedro" y Cintora reacciona: "Es un energúmeno"

Momento de máxima tensión el que se ha vivido este viernes en 'Malas Lenguas'. El programa conducido por Jesús Cintora ha arrancado su emisión denunciando públicamente la intolerable agresión que ha sufrido una de sus reporteras mientras realizaba un reportaje a pie de calle. Las imágenes, emitidas por el espacio de la televisión pública, muestran cómo un repartidor de comida intentó embestirla con su motocicleta al grito de "TelePedro".

El altercado comenzó cuando el individuo interrumpió una entrevista callejera espetando: "¿Qué hacéis por aquí contando mentiras? ¿Arruinando más el país?". A pesar de que la periodista intentó mantener la calma pidiéndole que no molestara, la situación escaló de gravedad segundos después, cuando el hombre utilizó su vehículo para abalanzarse sobre el equipo, provocando la reacción inmediata de los testigos, quienes amenazaron con llamar a la policía.

"Este energúmeno... En fin, nuestra reportera solo estaba haciendo preguntas en la calle", lamentaba de primeras Jesús Cintora al ver la secuencia.

La mesa de debate no tardó en analizar lo sucedido, apuntando directamente a los discursos de ciertos sectores políticos. La colaboradora Naiara Pinedo fue una de las más contundentes: "Esto es consecuencia de una señalización que se hace de esta casa por parte de Vox cuando habla de entrar aquí con lanzallamas y motosierra", afirmó, esperando que se interpongan acciones legales contra el agresor.

Por su parte, la reportera afectada conectó en directo para relatar en primera persona cómo vivió el angustioso momento. Explicó que el reportaje trataba simplemente sobre "las manías de hombres y mujeres" y que en ningún momento buscaron la polémica: "Este hombre nos empezó a insultar, intentamos ignorarle y cambiamos de sitio, pero él quería amenazarnos, increparnos e incluso agredirnos".

El presentador de 'Malas Lenguas' volvió a poner el foco en la preocupante situación que viven los profesionales de los medios públicos en la calle: "Lo que tenemos es un energúmeno y un cobarde. Aquí no hay polos. Es gente que está trabajando y haciendo servicio público", sentenció visiblemente indignado.

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"Si se repite eso de 'TelePedro', que lo están continuamente azuzando desde el ámbito político, luego hay gente que lo repite en la calle. Que cada uno saque sus consecuencias", zanjó Cintora.