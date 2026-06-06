Joaquín Prat se despide por sorpresa de 'El tiempo justo' tras una "temporada muy dura": "Si Dios quiere nos vemos en septiembre"

'El tiempo justo' se queda sin su rostro principal de cara a la recta final del curso. Joaquín Prat ha anunciado este viernes su salida temporal del programa de forma inesperada para centrarse de lleno en su próxima paternidad: "Hoy es el último programa que presento, al menos de esta temporada", arrancaba diciendo el comunicador.

El presentador no ha querido ocultar que la trayectoria del espacio no ha sido fácil, lanzando un mensaje muy significativo que rinde cuentas con la fría acogida del público: "Ha sido una temporada complicada, muy dura. Lo único que ha hecho que mantenga la ilusión ha sido mi equipo y ustedes", reconocía en una clara alusión a las discretas audiencias que han arrastrado estos meses.

A pesar de los baches profesionales, Prat afronta una de las etapas más especiales de su vida personal y se marcha para volcarse por completo en los suyos. "Me voy a estar cerca de mi mujer, que va a dar a luz a nuestra hija, y a compartir los tres primeros meses con quien tengo que hacerlo", explicaba sobre el disfrute de su baja de paternidad junto a su familia y su hijo mayor.

"Si Dios quiere nos veremos en septiembre. Les deseo que pasen unas muy felices vacaciones. Nos vemos a la vuelta", sentenciaba el comunicador, dejando una incógnita sobre el regreso del formato tras el parón estival.

El presentador ha confirmado que el magacín se mantendrá activo gracias a sus sustitutos y colaboradores: "Se quedan en las mejores manos con César y Alfonso". Después, llegará la nueva oferta de la cadena con Ion Aramendi al frente y los contenidos de 'De lunes a viernes'.

El relevo en directo con Jorge Javier Vázquez ha dejado uno de los momentos más comentados de la tarde. El catalán no ha dudado en reaccionar con su habitual ironía a las vacaciones de su compañero: "¡Me están dando ganas de ser padre para cogerme vacaciones como tú! Disfrútalo".

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Para terminar, Jorge Javier ha lanzado una indirecta muy velada sobre la drástica reestructuración de la parrilla veraniega y la cancelación de sus respectivos proyectos: "Tendrías que decir aquello de: 'me voy pero juro que volveré' como cantaba Nino Bravo", concluía con complicidad.