Chenoa emociona a Àngel Llàcer con su "declaración de amor" en 'Tu cara me suena': "Sin ti mi vida no sería igual"

'Tu cara me suena' ha vuelto a regalar a los espectadores uno de los momentos más emotivos de su historia. Lo que comenzó como una broma recurrente del concursante Aníbal Gómez, quien predijo que Àngel Llácer encontraría al "amor de su vida" en la octava gala del formato de Antena 3, terminó convirtiéndose en una realidad, aunque con un giro de lo más emotivo.

Justo antes de arrancar las votaciones de la noche, las pantallas del plató se abrieron de par en par a los acordes de la canción I will always love you. Para sorpresa del presidente del jurado, la persona que cruzó la pasarela no era una nueva conquista, sino su compañera y amiga Chenoa, dispuesta a protagonizar una romántica y sincera declaración.

"Todo tiene una explicación y hoy, si me permitís, voy a hacer una declaración de amor a uno de los amores de mi vida", arrancó diciendo la cantante, provocando las primeras lágrimas de un Llácer visiblemente conmovido.

La artista no dudó en echar la vista atrás para recordar los inicios de su relación en 'Operación Triunfo 1': "¿Quién nos iba a decir en 2001 que aquello iba a ser el principio de algo tan grande? Han pasado 25 años y lo mejor no es todo lo que hemos hecho, sino todo lo que nos queda por hacer, que es mucho".

Durante su discurso, Chenoa puso en valor la complicidad que ambos han mantenido a lo largo de un cuarto de siglo, tanto en las buenas como en las malas: "Hemos vivido momentos increíbles de los que te hacen reír hasta llorar y también otros más difíciles. De esos en los que saber que el otro está ahí lo cambia todo".

La jueza del 'talent' de Gestmusic culminó su intervención con unas palabras que terminaron de romper a Llácer: "Gracias por ser tan tú, por cuidarme, por hacerme reír y por no soltarme nunca. De verdad, Àngel, sin ti, mi vida no sería igual".

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Para cerrar este emotivo mensaje, Chenoa quiso reivindicar la fuerza de los vínculos verdaderos frente a los mitos tradicionales: "El amor romántico está muy bien, pero el amor de un amigo es para toda la vida. Te quiero mucho". El momento se selló con un gran abrazo, un beso y ambos profesionales completamente en lágrimas.