Bárbara Rey interrumpe 'Fiesta' con un cabreo monumental y amenaza a Galiacho: "Si te pongo una demanda, no sonreirás tanto"

'¡De viernes!' se ha convertido en el centro del debate televisivo tras emitir en su última entrega la entrevista póstuma del tenista Frank Francés. Grabada un año antes de su triste fallecimiento a causa de un cáncer de piel, el deportista se sentó con Santi Acosta para repasar los momentos más duros de su enfermedad y, de paso, desenterrar los secretos de su mediático romance con Bárbara Rey a principios de los 2000.

Durante la charla, Francés no se guardó nada y recordó la atmósfera de desconfianza que llegó a vivirse en la pareja: "En un momento determinado pensó que yo era un espía. Ella trabajaba en Canal Nou, yo he estado ahí con ella viviendo su día a día, sus fantasmas, sus problemas", desveló, reconociendo que aunque la artista le ayudó a salir de una depresión, el mundo de la fama "tiene un precio porque te alejas de la verdad".

Las declaraciones del tenista provocaron reaccionrsen 'Fiesta', de los colaboradores, que analizaron minuciosamente el testimonio. Fue la postura de Juan Luis Galiacho, muy crítico con el papel de la de Totana en aquella relación del año 2000, lo que terminó por dinamitar la paciencia de la vedette.

"Galiacho aprovecha cualquier oportunidad para meterse conmigo", advertía la vedette a través de un mensaje enviado en pleno directo a su amiga Paloma Barrientos.

Bárbara Rey, que seguía atentamente el programa de Emma García desde su casa, no dudó en levantar el teléfono para frenar en seco al periodista y desmentir que en aquella época estuviera buscando beneficio económico: "Estoy escuchando muchas cosas que no corresponden a la realidad, como que cuando yo conozco a Frank necesito dinero", aclaró indignada.

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La actriz justificó que su única intención en los últimos días había sido homenajear al tenista con cariño tras su pérdida, pero no está dispuesta a tolerar que se crucen ciertas líneas en televisión. Por ello, lanzó un durísimo aviso judicial al colaborador de 'Fiesta': "Le digo desde aquí que si un día le pongo una demanda judicial a lo mejor no sonríe tanto", sentenció, dejando claro que el asunto podría terminar muy pronto en los tribunales.