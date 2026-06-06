Viernes 5 de junio 2026
Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' vuelve a la senda del 20%, el España - Inglaterra lidera en La 1 y 'De viernes' vuelve a caer
Joseba Arguiñano se estrena con un dato similar a los cosechados por su padre y cumple en su primer programa
PRIME TIME
Antena 3
Tu cara me suena: 20,7% y 1.437.000
La 1
Clasificación Mundial femenino de fútbol: 16,1% y 1.485.000
Cine: Juego de patriotas: 6,9% y 551.000
Telecinco
De viernes: 5,5% y 530.000 / 9,3% y 599.000
Cuatro
First dates: 6,2% y 572.000
El Blockbuster: 7,3% y 614.000
laSexta
laSexta Clave: 4,2% y 346.000
laSexta Columna: 4,7% y 436.000
Equipo de Investigación: 5% y 479.000 / 4,9% y 337.000
La 2
Trivial Pursuit: 5,1% y 446.000
Cifras y letras: 6,1% y 588.000
León XIV: el hombre detrás del Papa: 2,4% y 224.000
Historia de nuestro cine: 1,5% y 73.000
LATE NIGHT
Antena 3
Tu cara me suena: 10,7% y 263.000
laSexta
Equipo de Investigación: 5,4% y 222.000 / 6,8% y 162.000
La 1
Cine: Firewall: 5,8% y 214.000
Cuatro
Cine Cuatro: 4,8% y 187.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,7% y 1.184.000
Y Ahora Sonsoles: 9,4% y 648.000
Pasapalabra: 19,3% y 1.396.000
La 1
Directo al grano: 10,1% y 839.000
Valle Salvaje: 10,7% y 735.000
La Promesa: 13,5% y 881.000
Malas lenguas: 10,8% y 721.000
Aquí la tierra: 11,2% y 804.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,5% y 675.000
El diario de Jorge: 9% y 587.000
Allá tú: 8,9% y 641.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,2% y 572.000
Lo sabe, no lo sabe: 6,1% y 398.000
laSexta
Zapeando: 6,2% y 525.000
Más Vale Tarde: 5,8% y 395.000
La 2
El Cazador: 2,5% y 212.000
Saber y ganar: 7,2% y 640.000
Grandes Documentales: 4,5% y 362.000
Malas lenguas: 7,2% y 481.000
Sukha: 2% y 131.000
Trivial Pursuit: 2% y 148.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,1% y 303.000
Cocina Abierta de Joseba Arguiñano: 14,7% y 676.000
La ruleta de la suerte: 21,1% y 1.416.000
La 1
La Hora de La 1: 20% y 391.000
Mañaneros 360: 14,9% y 446.000 / 11,3% y 832.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,1% y 178.000
El programa de AR: 12,9% y 290.000
Vamos a ver: 9,6% y 321.000
El precio justo: 9,9% y 608.000
laSexta
Aruser@s: 13% y 283.000
Al Rojo vivo: 6,6% y 232.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,2% y 20.000 / 1,1% y 22.000 / 1,6% y 35.000
En boca de todos: 8,5% y 256.000
La 2
El cazador: 1,4% y 81.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,4% y 1.944.000
Telediario 1: 13,3% y 1.156.000
Informativos Telecinco 15H: 10,1% y 874.000
Noticias Cuatro 1: 7,7% y 494.000
laSexta Noticias: 6,8% y 509.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19% y 1.617.000
Informativos Telecinco 21H: 6,5% y 549.000
laSexta Noticias 20H: 6,5% y 450.000
Noticias Cuatro 2: 4,8% y 331.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (15,2%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,7%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,9%), La 2 (3,8%).
Mes: Antena 3 (13,7%), La 1 (12,6%), Telecinco (9,8%), Cuatro (6,7%), laSexta (6%), La 2 (3,8%).
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