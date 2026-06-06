Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' vuelve a la senda del 20%, el España - Inglaterra lidera en La 1 y 'De viernes' vuelve a caer

PRIME TIME

Antena 3

Tu cara me suena: 20,7% y 1.437.000

La 1

Clasificación Mundial femenino de fútbol: 16,1% y 1.485.000

Cine: Juego de patriotas: 6,9% y 551.000

Telecinco

De viernes: 5,5% y 530.000 / 9,3% y 599.000

Cuatro

First dates: 6,2% y 572.000

El Blockbuster: 7,3% y 614.000

laSexta

laSexta Clave: 4,2% y 346.000

laSexta Columna: 4,7% y 436.000

Equipo de Investigación: 5% y 479.000 / 4,9% y 337.000

La 2

Trivial Pursuit: 5,1% y 446.000

Cifras y letras: 6,1% y 588.000

León XIV: el hombre detrás del Papa: 2,4% y 224.000

Historia de nuestro cine: 1,5% y 73.000

LATE NIGHT

Antena 3

Tu cara me suena: 10,7% y 263.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,4% y 222.000 / 6,8% y 162.000

La 1

Cine: Firewall: 5,8% y 214.000

Cuatro

Cine Cuatro: 4,8% y 187.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,7% y 1.184.000

Y Ahora Sonsoles: 9,4% y 648.000

Pasapalabra: 19,3% y 1.396.000

La 1

Directo al grano: 10,1% y 839.000

Valle Salvaje: 10,7% y 735.000

La Promesa: 13,5% y 881.000

Malas lenguas: 10,8% y 721.000

Aquí la tierra: 11,2% y 804.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,5% y 675.000

El diario de Jorge: 9% y 587.000

Allá tú: 8,9% y 641.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,2% y 572.000

Lo sabe, no lo sabe: 6,1% y 398.000

laSexta

Zapeando: 6,2% y 525.000

Más Vale Tarde: 5,8% y 395.000

La 2

El Cazador: 2,5% y 212.000

Saber y ganar: 7,2% y 640.000

Grandes Documentales: 4,5% y 362.000

Malas lenguas: 7,2% y 481.000

Sukha: 2% y 131.000

Trivial Pursuit: 2% y 148.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,1% y 303.000

Cocina Abierta de Joseba Arguiñano: 14,7% y 676.000

La ruleta de la suerte: 21,1% y 1.416.000

La 1

La Hora de La 1: 20% y 391.000

Mañaneros 360: 14,9% y 446.000 / 11,3% y 832.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,1% y 178.000

El programa de AR: 12,9% y 290.000

Vamos a ver: 9,6% y 321.000

El precio justo: 9,9% y 608.000

laSexta

Aruser@s: 13% y 283.000

Al Rojo vivo: 6,6% y 232.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,2% y 20.000 / 1,1% y 22.000 / 1,6% y 35.000

En boca de todos: 8,5% y 256.000

La 2

El cazador: 1,4% y 81.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,4% y 1.944.000

Telediario 1: 13,3% y 1.156.000

Informativos Telecinco 15H: 10,1% y 874.000

Noticias Cuatro 1: 7,7% y 494.000

laSexta Noticias: 6,8% y 509.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19% y 1.617.000

Informativos Telecinco 21H: 6,5% y 549.000

laSexta Noticias 20H: 6,5% y 450.000

Noticias Cuatro 2: 4,8% y 331.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (15,2%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,7%), Cuatro (6,1%), laSexta (5,9%), La 2 (3,8%).

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Mes: Antena 3 (13,7%), La 1 (12,6%), Telecinco (9,8%), Cuatro (6,7%), laSexta (6%), La 2 (3,8%).