‘Supervivientes 2026’ pone fecha a su final: última expulsión, semifinal y ganador en solo cinco días

‘Supervivientes 2026’ ya tiene calendario para su desenlace. Telecinco aprovechó la gala 14 del reality para anunciar cómo será la recta final del concurso, justo antes de resolver uno de los duelos más duros de la edición entre Maica Benedicto y Claudia Chacón.

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de comunicar las fechas en directo. El primer paso llegará este domingo 7 de junio, a las 22:00 horas, en ‘Conexión Honduras’. Esa noche se celebrará la última expulsión antes de la final y se conocerá la identidad de los cuatro finalistas de la edición.

El siguiente movimiento será el martes 9 de junio, a las 23:00 horas, con la semifinal. Los finalistas se enfrentarán a varios juegos clasificatorios y uno de ellos conseguirá la inmunidad para evitar el primer televoto de la noche. Los otros tres llegarán nominados. Además, el programa vivirá uno de sus momentos más simbólicos: el tradicional apagado de la Palapa.

La gran final se celebrará el jueves 11 de junio, a partir de las 21:45 horas. Los cuatro finalistas aterrizarán en helicóptero en las instalaciones de Mediaset España y, tras una primera expulsión, los supervivientes que sigan en competición afrontarán los juegos decisivos antes de conocer al ganador o ganadora de ‘Supervivientes 2026’.

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La recta final del concurso llega después de varias semanas con expulsiones aceleradas y despedidas inesperadas, una estrategia que ha comprimido el desenlace de la edición. El calendario coincide además con el arranque del Mundial de fútbol, previsto para ese mismo jueves 11 de junio, una cita que condicionará la programación de las próximas semanas.