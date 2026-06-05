‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy viernes 5 de junio: Beatriz amenaza a Gabriel para irse con él a París

‘Sueños de libertad’ cierra la semana este viernes 5 de junio en Antena 3 con un capítulo que también podrá verse en atresplayer y Disney+. Gabriel sigue decidido a marcharse a París con Begoña, Julia y Juanito, pero sus planes se complican cuando Beatriz descubre sus intenciones y decide mover ficha para no quedarse atrás.

Begoña informa a la niñera del traslado que prepara Gabriel y deja claro que la idea no le hace ninguna gracia. Beatriz, sin embargo, ve en ese viaje una oportunidad para seguir cerca de Juanito. Por eso no duda en presionar al abogado: o acepta que ella los acompañe como niñera o utilizará lo que sabe para hundirle la vida.

Mientras tanto, Digna se enfrenta a Félix Cifuentes para intentar proteger a los trabajadores de la fábrica. Se niega a aceptar las indemnizaciones que propone Brossard y exige mejores condiciones para que puedan mantenerse hasta encontrar otro empleo. El abogado, en cambio, le deja claro que no puede hacer nada por ellos. En paralelo, Andrés y Tasio empiezan a plantear una posible solución para el futuro de Perfumerías De La Reina, aunque todavía no saben si será viable.

Manuela también toma una decisión al ver la situación de Paula. Después de comprobar las condiciones en las que trabaja la joven, intenta intervenir para que no siga en ese puesto, pero Paula se resiste porque necesita el dinero de forma urgente. La preocupación de Manuela choca así con la necesidad de supervivencia de la joven.

La verdad sobre Nieves sigue pasando factura en su familia. Miguel, muy afectado al saber que su madre ayudó a morir al padre de Luz y también al doctor Gorriz en otra eutanasia, decide apartarla del dispensario porque ya no confía en ella. Nieves intenta que su hijo entienda sus motivos, pero después dirige su rabia contra don Agustín por haberlo puesto en su contra y le advierte de que no permitirá que destruya a su familia.

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En la colonia, Salva continúa siendo señalado por su pasado en prisión. Varios trabajadores vuelven a increparlo y la tensión está a punto de acabar en pelea, hasta que Claudia interviene para defender su honradez. El capítulo terminará con una noticia inquietante: la Guardia Civil informa a Tasio de que Gorito ha aparecido muerto en la cárcel. Al comunicárselo a Damián, Digna y Marta, todos empiezan a sospechar que no puede ser casualidad que los dos implicados en el robo de los camiones hayan acabado muertos.