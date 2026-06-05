Invitados '¡De viernes!' hoy: una entrevista póstuma con gran interés para Bárbara Rey

‘¡De viernes!’ prepara una nueva entrega marcada por una entrevista especialmente delicada. El programa de Telecinco emitirá este viernes la conversación póstuma que Frank Francés concedió a Santi Acosta antes de su fallecimiento. En ella, el tenista se sincera durante más de dos horas sobre su relación con Bárbara Rey, su enfermedad y su vínculo con la actriz Silvia Salas.

La emisión de esa entrevista se vivirá en plató con la presencia de la propia Salas y de Enzo, uno de los hijos de Frank Francés, que se conocerán por primera vez durante el programa. El espacio abordará también las confesiones del tenista sobre lo que Bárbara Rey le habría contado de su historia con el rey emérito.

La noche también traerá un cara a cara en torno a Cantora y al dinero de Julián Muñoz. Tras las últimas revelaciones de Carlos Corbacho, exempleado de Isabel Pantoja, Pepi Valladares y Begoña Gutiérrez se sentarán frente a él para rebatir sus afirmaciones y aportar nuevas informaciones. Además, Gutiérrez recordará su etapa en el partido político fundado por Jesús Gil y hablará de la implicación del exalcalde de Marbella y Maite Zaldívar en aquella formación.

Fani Carbajo será otra de las protagonistas de la entrega. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ acudirá al plató para ver y comentar las imágenes exclusivas de su boda con Fran Benito, grabadas por varios equipos del programa. El espacio mostrará los preparativos, el momento del “sí, quiero”, el banquete y la fiesta posterior, además de una sorpresa relacionada con una persona que tiene mucho que decir sobre el enlace.

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‘¡De viernes!’ completará la noche con el reencuentro de Almudena Porras y Darío Linero tras su paso por ‘Supervivientes’. La expareja, que puso fin a once años de relación en ‘La isla de las tentaciones’, saldará cuentas pendientes en plató junto a una persona clave en su historia. Ambos se sumarán a Ylenia Padilla, Rocío Flores y María Jesús Ruiz para comentar la recta final del reality con imágenes inéditas.