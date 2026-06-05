Expulsado en 'Supervivientes' ayer: Claudia se marcha del programa tras 12 nominaciones

‘Supervivientes 2026’ despidió este jueves a Claudia Chacón tras una de las noches más emocionales de la edición. La concursante se jugaba la permanencia contra Maica Benedicto después de que Aratz Lakunza fuera salvado el pasado martes, en un duelo especialmente doloroso por la amistad que ambas han construido durante sus 92 días en Honduras.

La nominación había dejado a las dos supervivientes completamente rotas. Claudia no ocultó su enfado con algunos de sus compañeros, especialmente con Alvar, y lamentó que su salida pudiera alegrar a parte del grupo. Aun así, antes de conocer el veredicto, dejó claro que se marcharía tranquila si la audiencia elegía salvar a Maica: “Prefiero que me destrone ella a cualquiera de estos”.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez comunicó la decisión de la audiencia después de anunciar que se había registrado el récord de votación de la edición. “Los espectadores de ‘Supervivientes’ han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la concursante salvada sea... Maica”, anunció el presentador. Claudia se convirtió así en la expulsada de la noche tras haber superado 12 nominaciones a lo largo del concurso.

La concursante se despidió entre lágrimas, pero con un mensaje claro para su compañera: “No sientas nada, Maica ganadora, disfruta”. María Lamela destacó su paso por el reality y recordó que se marcha como “la mujer más salvada de la historia de ‘Supervivientes’”. Claudia respondió agradecida y fiel a su carácter: “Gracias por la oportunidad, he sido yo misma, hay Claudia para rato, que esta gente no cante victoria”.

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Jorge Javier también quiso dedicarle unas palabras antes de su salida. “Eres agotadora, eres excesiva, te pierden las formas muchísimas veces, pero tengo que decirte: bendita Claudia, gracias por estar en esta edición”, afirmó. El presentador reconoció que la concursante había sido uno de los grandes apoyos narrativos de la temporada y le agradeció haber sostenido muchas noches de Palapa con su entrega, sus conflictos y su energía.