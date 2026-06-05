David Bisbal vuelve a sus raíces: será jurado de ‘Operación Triunfo’ en Estados Unidos

David Bisbal vuelve al universo de ‘Operación Triunfo’, pero esta vez lo hará en un papel completamente distinto. El artista almeriense será uno de los jueces de ‘Operación Triunfo Estados Unidos’, la nueva adaptación del talent musical que Telemundo estrenará en julio.

El fichaje tiene un fuerte componente simbólico. Bisbal saltó a la fama en 2001 gracias a la primera edición de ‘OT’ en España, donde quedó segundo por detrás de Rosa López y por delante de David Bustamante. Veinticinco años después, regresa al mismo formato desde una posición muy distinta: la de valorar, acompañar y orientar a una nueva generación de aspirantes.

El propio cantante ha explicado la importancia de este regreso: “Volver al universo de ‘Operación Triunfo’ después de tantos años tiene un significado muy especial para mí, porque fue el lugar donde comenzó mi carrera y cambió mi vida para siempre”, ha señalado en el comunicado de Telemundo. También ha asegurado que le emociona poder “acompañar, motivar y ser testigo del crecimiento musical de una nueva generación de talentos con grandes sueños”.

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‘Operación Triunfo Estados Unidos’ estará presentado por Natalia Téllez y reunirá a concursantes seleccionados tras audiciones celebradas en Estados Unidos y Puerto Rico. Los participantes convivirán en una academia, recibirán formación artística intensiva y se enfrentarán cada semana a galas en directo en las que el jurado y la audiencia decidirán quién continúa en la competición.