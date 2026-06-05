Audiencias TV ayer | El primer partido amistoso de España en el Mundial arrasa en La 1, 'Supervivientes' se dispara y 'Horizonte' consigue el mejor dato del año

El partido amistoso de preparación para el Mundial emitido en La 1 fue lo más visto del día en televisión. El empate de España contra Irak reunió a 2.830.000 espectadores y alcanzó un espectacular 24,3% de cuota de pantalla. Tras el encuentro, 'La Revuelta' aprovechó el arrastre del fútbol y firmó un gran 12,2% de share y 974.000 espectadores en prime time con Roberto Carlos como invitado.

En Telecinco, 'Supervivientes' volvió a arrasar una semana más. La gala 14 del reality alcanzó un 17,5% de cuota y reunió a 1.060.000 espectadores, consolidándose como la gran oferta de entretenimiento de la noche.

La otra gran protagonista de la jornada fue Cuatro. 'Horizonte' cerró otra semana histórica al registrar su mejor dato de espectadores de 2026 con un 12,5% de share y 1.027.000 espectadores.

En Antena 3, '¿A qué estás esperando?' continuó perdiendo fuerza y se quedó en un 6,7% de cuota y 544.000 espectadores. Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' tuvo con la visita de Raphael. El programa de Antena 3 firmó un 11,9% de share y reunió a 1.456.000 espectadores.

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