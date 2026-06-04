Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PrimitivaTiempoGuardia CivilAndicVotaciones profesoresPapaBarça LegendsRosalíaLufthansaTributo Metropolitano
instagramlinkedin

Capítulo 431

'Valle Salvaje', avance del capítulo 431 del 5 de junio: José Luis cumple su amenaza y destierra definitivamente a Victoria

Al mismo tiempo, el valle recibe la llegada de Manuela de Guzmán

'Valle Salvaje'

'Valle Salvaje' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El capítulo de este viernes promete ser histórico y marcar un antes y un después en las tramas de la ficción. Se consumará la gran traición: José Luis no se lo pensará dos veces y ejecutará su cruel castigo desterrando de forma fulminante a Victoria de 'Valle Salvaje'. La escena, de una tremenda carga dramática, dejará completamente atónitos y desencajados a todos los presentes, quienes verán cómo una de las mujeres más poderosas de la comarca es expulsada sin piedad.

Sin embargo, cuando el pueblo aún no se haya recuperado del shock del destierro, el eje de la serie sufrirá una revolución absoluta. Don Hernando dará un paso al frente para presentar oficialmente a su hija, Manuela de Guzmán. La llegada de este nuevo personaje no pasará precisamente desapercibida para nadie: Manuela entra en la serie pisando fuerte, con un carácter arrollador y dispuesta a convertirse en la nueva reina de las tardes de La 1.

Noticias relacionadas

El primer cara a cara de Manuela con Braulio será un auténtico choque de trenes que desatará una tensión inesperada y eléctrica entre ambos. Este brutal e inmediato enfrentamiento promete convertirse en el inicio de un peligroso juego de poder —o de una apasionada historia de amor— que revolucionará 'Valle Salvaje'

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
  2. Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
  3. Álvaro, ingeniero de software español que trabaja en Estados Unidos: 'Gano 9.160 euros al mes que después de impuestos se quedan en 7.520 euros
  4. España y Alemania lideran la oposición al plan europeo de prohibir los equipos de la china Huawei
  5. La fábrica de Seat en Martorell inicia hoy la producción en serie del Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo
  6. 120.000 niños se quedarán solos en casa este verano: 'Mis hijos pasarán las vacaciones entre cuatro paredes y pegados a una pantalla para entretenerse
  7. Qué personas pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital si tienen ingresos inferiores a 723 euros y por qué deben presentar la Renta
  8. Jonathan Andic tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada tras la caída de Isak y fue a la pareja de su padre

'Valle Salvaje', avance del capítulo 431 del 5 de junio: José Luis cumple su amenaza y destierra definitivamente a Victoria

'Valle Salvaje', avance del capítulo 431 del 5 de junio: José Luis cumple su amenaza y destierra definitivamente a Victoria

Un juzgado mercantil condena al 'socio' de Leire Díez a pagar casi 30 millones por "alzamiento de bienes"

Un juzgado mercantil condena al 'socio' de Leire Díez a pagar casi 30 millones por "alzamiento de bienes"

El Barça deja escapar la ventaja de jugar en el Palau y regresa a Murcia

El Barça deja escapar la ventaja de jugar en el Palau y regresa a Murcia

Four Seasons amplía su presencia en España con nuevo hotel de lujo en Sevilla de la mano de Blasson

Four Seasons amplía su presencia en España con nuevo hotel de lujo en Sevilla de la mano de Blasson

Los psicológos coinciden: elegir sentarse en una esquina no implica ser una persona introvertida, responde a una necesidad humana

Los psicológos coinciden: elegir sentarse en una esquina no implica ser una persona introvertida, responde a una necesidad humana

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del jueves, 4 de junio de 2026, en directo

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del jueves, 4 de junio de 2026, en directo

¿Por qué se enciende el testigo del airbag y qué debes hacer para solucionarlo?

¿Por qué se enciende el testigo del airbag y qué debes hacer para solucionarlo?

El horóscopo de mañana, viernes 5 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, viernes 5 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco