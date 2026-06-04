Capítulo 431
'Valle Salvaje', avance del capítulo 431 del 5 de junio: José Luis cumple su amenaza y destierra definitivamente a Victoria
Al mismo tiempo, el valle recibe la llegada de Manuela de Guzmán
El capítulo de este viernes promete ser histórico y marcar un antes y un después en las tramas de la ficción. Se consumará la gran traición: José Luis no se lo pensará dos veces y ejecutará su cruel castigo desterrando de forma fulminante a Victoria de 'Valle Salvaje'. La escena, de una tremenda carga dramática, dejará completamente atónitos y desencajados a todos los presentes, quienes verán cómo una de las mujeres más poderosas de la comarca es expulsada sin piedad.
Sin embargo, cuando el pueblo aún no se haya recuperado del shock del destierro, el eje de la serie sufrirá una revolución absoluta. Don Hernando dará un paso al frente para presentar oficialmente a su hija, Manuela de Guzmán. La llegada de este nuevo personaje no pasará precisamente desapercibida para nadie: Manuela entra en la serie pisando fuerte, con un carácter arrollador y dispuesta a convertirse en la nueva reina de las tardes de La 1.
El primer cara a cara de Manuela con Braulio será un auténtico choque de trenes que desatará una tensión inesperada y eléctrica entre ambos. Este brutal e inmediato enfrentamiento promete convertirse en el inicio de un peligroso juego de poder —o de una apasionada historia de amor— que revolucionará 'Valle Salvaje'
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