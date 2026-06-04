‘El tiempo justo’ revela la muerte de la Bruja Lola siete años después: la mítica pitonisa de ‘Crónicas Marcianas’ falleció en silencio

La Bruja Lola, una de las figuras más recordadas de la televisión de finales de los 90 y principios de los 2000, falleció hace siete años sin que la noticia trascendiera públicamente. Según reveló ‘El tiempo justo’, el magacín de Telecinco presentado por Joaquín Prat, la vidente murió el 10 de enero de 2019, lejos del foco mediático que la convirtió en un personaje popular durante su etapa en ‘Crónicas Marcianas’.

El reportero Álex Álvarez explicó en el programa que su verdadero nombre era Dolores Ponce y que murió con 81 años. La información también corrige algunos datos que se habían dado por ciertos durante años, como su edad o su identidad pública, ya que además de Bruja Lola utilizó el nombre artístico de Lola Montero.

Su última etapa estuvo marcada por la pérdida de su marido, fallecido de cáncer, y por el final de su presencia habitual en televisión. Según el relato del programa, aquella muerte la llevó a una depresión profunda y pasó tres años ingresada en un centro antes de pedir el alta voluntaria. Su última aparición televisiva fue en ‘Cámbiame’, también en Telecinco.

Lola Triana, amiga y representante de la vidente, habló en ‘El tiempo justo’ sobre aquellos años finales. “Creo que murió porque ella quería morirse. No quería vivir la vida que tenía”, aseguró. También recordó que, tras la muerte de su marido, estuvieron un tiempo sin contacto porque la Bruja Lola “se sumió en una depresión profunda”.

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El programa contó además que, antes de morir, la pitonisa vivía con uno de sus hijos, su nuera y su nieta. Actualmente está enterrada en el cementerio de San Fernando de Sevilla, aunque sus restos podrían ser exhumados si sus hijos no renuevan la concesión del nicho. Según Álex Álvarez, varios amigos de la vidente se han ofrecido a pagar las tasas necesarias en caso de que la familia no lo haga.