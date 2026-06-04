‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy jueves 4 de junio: Gabriel decide irse a París con Begoña, Julia y Juanito

‘Sueños de libertad’ emite este jueves 4 de junio en Antena 3 un nuevo capítulo, que también estará disponible en atresplayer y Disney+, con Gabriel decidido a asegurarse un futuro lejos de Toledo. El abogado presionará a Félix Cifuentes para conseguir un puesto en la sede de París y después comunicará a Begoña sus planes de marcharse a Francia con ella, Julia y Juanito, sin darle margen para decidir.

La situación de Salva se complica aún más tras una noche fuera con Tasio. Al regresar, ambos encuentran la cantina completamente destrozada, un golpe que hunde al cantinero. Salva siente que nadie volverá a mirarle igual después de saberse que estuvo en prisión, y toma una decisión dolorosa: despedir a Mabel para alejarla definitivamente de él.

Mientras tanto, Nieves reúne a sus hijos para contarles toda la verdad sobre su implicación en la muerte del padre de Luz y sobre cómo ayudó al doctor Gorriz a acabar con la vida de otra paciente. La confesión deja a la familia rota, aunque Pablo no duda en ponerse del lado de su mujer y defenderla ante sus hijos.

El capítulo también dejará un reencuentro importante en la casa de los De La Reina. Federico acude para hablar con Eduardo y pedirle perdón por no haber querido verle antes ni haberle contado la muerte de su esposa. Los dos hermanos recuerdan su pasado y la relación que ambos tuvieron con ella, pero Federico deja claro que no pretende recomponer el vínculo.

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Pablo también decide hablar con Félix Cifuentes para conocer qué futuro le espera. Después de esa conversación, comunica a sus hijos que ha tomado una decisión: marcharse a Tánger. Cree que es la mejor forma de alejarse de don Agustín y empezar de nuevo, pero Mabel y Miguel se niegan a seguir sus planes.