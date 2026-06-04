Miki Nadal revela que nunca ha ido a ‘El Hormiguero’ y avanza su posible debut “por obligación empresarial”

Miki Nadal ha pasado por ‘A las bravas’, el programa de Raúl Pérez en la Cadena SER, y ha dejado una confesión inesperada sobre su carrera televisiva. Pese a llevar décadas en televisión, el humorista reconoció que hay formatos muy populares en los que nunca ha participado, entre ellos ‘El Hormiguero’.

Todo surgió cuando Raúl Pérez le preguntó si había estado en ‘El desafío’. “No, hay sitios en los que no he estado nunca, que es increíble”, respondió Nadal. A partir de ahí, amplió la lista de ausencias llamativas: “No he estado nunca, ni en ‘El Hormiguero’, en 20 años. Por cuestiones. Y ni he estado tampoco en una película de ‘Torrente’”.

El colaborador explicó que, en el caso de la saga de Santiago Segura, ya lo da por perdido: “Yo descarto salir, y ‘El Hormiguero’ creo que también lo descarto. Pero con ‘Torrente’... Yo a Santiago lo conozco desde hace 25 años, pero nunca me ha llamado”. Aunque matizó que tampoco es algo que le quite el sueño, sí admitió que le resulta curioso después de haber trabajado en tantos proyectos: “Ha salido media España, que tampoco sé si habla muy bien de mí como actor o muy mal”.

Raúl Pérez aprovechó entonces para plantearle otro escenario: si con una película pendiente podría acabar visitando el programa de Pablo Motos para promocionarla. Nadal corrigió el tiro y dejó caer que su primera visita podría llegar por otro motivo: “De ‘El Hormiguero’ a lo mejor sí, porque voy a presentar un concurso que grabé en Brasil, que rodé, y va para Antena 3, y creo que voy a tener que ir para allá”.

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Eso sí, el cómico no lo expresó con demasiado entusiasmo y remató con una frase que no pasó desapercibida: “Más que nada por obligación empresarial”. Raúl Pérez le pidió entonces que no lo dijera “con pesambre” y defendió que acudir a ‘El Hormiguero’ también supone “una exposición muy guay”. Así, Miki Nadal dejó abierta la puerta a saldar una de sus asignaturas pendientes en televisión, aunque sea por compromiso con su nuevo proyecto en Antena 3.