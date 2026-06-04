Campaña blanca
Los medios desmienten los fichajes de Florentino y Riquelme: del anuncio de Haaland sin hablar al de Mourinho hecho con IA
La campaña por la presidencia del Real Madrid se ha llenado de grandes promesas en televisión, pero el entorno de Haaland y medios portugueses han enfriado los anuncios de los candidatos.
La batalla por la presidencia del Real Madrid ha entrado de lleno en el terreno televisivo y publicitario. Enrique Riquelme acudió a ‘El Hormiguero’ para anunciar que ficharía a Erling Haaland y Rodri Hernández si gana las elecciones, mientras Florentino Pérez respondió con un anuncio en el que vinculaba su candidatura al regreso de José Mourinho. Sin embargo, las dos grandes bombas de la campaña han quedado rápidamente bajo sospecha.
El primer desmentido llegó desde el entorno de Haaland. Según informó 'El chiringuito', el padre del futbolista, Alfie Haaland, y su representante, Rafaela Pimenta, negaron cualquier acuerdo con Enrique Riquelme. La respuesta fue contundente: “Muy entretenido, pero no es cierto”. El candidato había mostrado incluso una camiseta del Real Madrid con el nombre del delantero y prometió pagar la cuota anual de los socios si no cumplía con sus fichajes.
El caso de Mourinho también se ha complicado. Tras el anuncio pagado por Florentino Pérez, y emitido en Antena 3 y Telecinco, medios portugueses aseguraron que el entrenador comunicó al Benfica que no había grabado ningún vídeo con la camiseta del Real Madrid y que esas imágenes habrían sido generadas con inteligencia artificial. Eso sí: Mourinho no habría negado necesariamente la existencia de contactos, pero sí la autenticidad del vídeo difundido.
La situación deja una campaña marcada por los golpes de efecto. Riquelme ha intentado agitar las elecciones con nombres de primer nivel y compromisos notariales, mientras Florentino ha respondido desde la publicidad con una figura de fuerte carga simbólica para el madridismo como Mourinho. Estas elecciones se están librando en buena parte en el terreno de la comunicación, con anuncios en prime time, lonas, redes sociales y acciones pensadas para generar impacto público.
A pocos días de la votación, los fichajes se han convertido en el gran eje del relato electoral, pero también en su punto más débil. Haaland no reconoce ningún pacto con Riquelme y Mourinho habría negado haber participado en el vídeo utilizado por la candidatura de Florentino. La campaña blanca queda así atrapada entre promesas, desmentidos y una pregunta cada vez más incómoda: cuánto hay de realidad y cuánto de propaganda en los anuncios de los candidatos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
- Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
- Álvaro, ingeniero de software español que trabaja en Estados Unidos: 'Gano 9.160 euros al mes que después de impuestos se quedan en 7.520 euros
- España y Alemania lideran la oposición al plan europeo de prohibir los equipos de la china Huawei
- La fábrica de Seat en Martorell inicia hoy la producción en serie del Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo
- 120.000 niños se quedarán solos en casa este verano: 'Mis hijos pasarán las vacaciones entre cuatro paredes y pegados a una pantalla para entretenerse
- Jonathan Andic tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada tras la caída de Isak y fue a la pareja de su padre
- Hasta 50 litros por metro cuadrado: quedan horas para las lluvias intensas en Catalunya