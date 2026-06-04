Los medios desmienten los fichajes de Florentino y Riquelme: del anuncio de Haaland sin hablar al de Mourinho hecho con IA

La batalla por la presidencia del Real Madrid ha entrado de lleno en el terreno televisivo y publicitario. Enrique Riquelme acudió a ‘El Hormiguero’ para anunciar que ficharía a Erling Haaland y Rodri Hernández si gana las elecciones, mientras Florentino Pérez respondió con un anuncio en el que vinculaba su candidatura al regreso de José Mourinho. Sin embargo, las dos grandes bombas de la campaña han quedado rápidamente bajo sospecha.

El primer desmentido llegó desde el entorno de Haaland. Según informó 'El chiringuito', el padre del futbolista, Alfie Haaland, y su representante, Rafaela Pimenta, negaron cualquier acuerdo con Enrique Riquelme. La respuesta fue contundente: “Muy entretenido, pero no es cierto”. El candidato había mostrado incluso una camiseta del Real Madrid con el nombre del delantero y prometió pagar la cuota anual de los socios si no cumplía con sus fichajes.

El caso de Mourinho también se ha complicado. Tras el anuncio pagado por Florentino Pérez, y emitido en Antena 3 y Telecinco, medios portugueses aseguraron que el entrenador comunicó al Benfica que no había grabado ningún vídeo con la camiseta del Real Madrid y que esas imágenes habrían sido generadas con inteligencia artificial. Eso sí: Mourinho no habría negado necesariamente la existencia de contactos, pero sí la autenticidad del vídeo difundido.

La situación deja una campaña marcada por los golpes de efecto. Riquelme ha intentado agitar las elecciones con nombres de primer nivel y compromisos notariales, mientras Florentino ha respondido desde la publicidad con una figura de fuerte carga simbólica para el madridismo como Mourinho. Estas elecciones se están librando en buena parte en el terreno de la comunicación, con anuncios en prime time, lonas, redes sociales y acciones pensadas para generar impacto público.

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A pocos días de la votación, los fichajes se han convertido en el gran eje del relato electoral, pero también en su punto más débil. Haaland no reconoce ningún pacto con Riquelme y Mourinho habría negado haber participado en el vídeo utilizado por la candidatura de Florentino. La campaña blanca queda así atrapada entre promesas, desmentidos y una pregunta cada vez más incómoda: cuánto hay de realidad y cuánto de propaganda en los anuncios de los candidatos.