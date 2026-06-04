'La Sexta clave'
La Sexta usa el mítico "de tarde" de Aramís Fuster en 'Sálvame Deluxe' contra el Gobierno por el caso Leire Díez
El presentador de ‘laSexta Clave’ ha recuperado el mítico momento de Sálvame Deluxe y lo ha convertido en la analogía perfecta del día
Jokin Castellón ha comenzado 'la Sexta Clave' hoy recuperando uno de los momentos más legendarios de la historia de la telvisión española: el “Al de tarde” de Aramís Fuster.
Todo surgió al hablar de las explicaciones del Gobierno respecto a las reuniones y gestiones de Leire Díez. El presentador no dudó en recordad el icónico clip de Aramís Fuster en 'Sálvame Deluxe', días después de que la vidente afirmase que no volvería al programa. Cuando Lydia Lozano le recordó sus palabras, Aramís matizó: "A Sálvame de tarde", dijo desatando la risa de los colaboradores.
Un momento que quedó grabado en la retina de los espectadores y ha seguido circulando en memes hasta hoy, cuando La Sexta ha decidio utilizarlo para establecer paralelismos con el caso Leire Díez.
"Con la directora de la Guardia Civil ha pasado lo mismo. Tras el Gobierno negar que ella hubiese tenido reuniones con Leire Díez, han tenido que acabar admitiendo que ella nunca tuvo reuniones en la sede", dijo remarcando las últimas palabras.
"Fuera, según la UCO tuvo al menos tres", proseguió comentando el presentador. "Reuniones de tarde", finalizó.
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