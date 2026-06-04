Capítulo 850
'La promesa', avance del capítulo 850 del 5 de junio: Sorpresa mayúsucula con la revelación sobre Curro en la prensa
A pesar de la presión y la tensión con Ciro, Vera toma una importante decisión: quedarse en el Palacio
La misteriosa noticia del periódico se desvela por fin: Leocadia le muestra al marqués la resolución oficial sobre el título de Curro, un veredicto totalmente inesperado que dejará a la familia en shock. En mitad del caos institucional, Vera toma la firme e irrevocable decisión de quedarse en el palacio, asumiendo su destino a pesar de que un rencoroso Ciro la acusa directamente de ser la culpable de la muerte de Santos. Tal es la hostilidad del joven que el mismísimo Alonso tiene que intervenir con dureza, amenazándole con la expulsión inmediata si no cesa sus ataques.
Por otro lado, en un arrebato de sinceridad absoluta y cansada de ocultar lo que dicta su corazón, Martina se plantará ante Adriano para declararle su amor incondicional, confesándole que le quiere y que está dispuesta a luchar por su futuro juntos por encima de cualquier impedimento familiar o social. Una escena de lo más romántica que revolucionará la trama de la joven pareja.
Tras la tensión acumulada, Vera se encuentra llorando desconsoladamente en el comedor del servicio, arropada por el cariño de Simona y Candela mientras intenta asimilar la pérdida de Santos. Es en ese preciso instante de máxima vulnerabilidad cuando alguien totalmente inesperado cruza el umbral de la puerta, dejando a las cocineras mudas y abriendo la mayor incógnita de cara a la próxima semana. ¿De quién se trata?
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