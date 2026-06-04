Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”

Kiko Matamoros ha vuelto a pasar por quirófano y lo ha contado con una fotografía que no ha pasado desapercibida. El colaborador ha publicado en Instagram una imagen desde la cama del hospital, con el rostro visiblemente inflamado, puntos junto a la oreja y apósitos en la nariz, tras someterse a un lifting cervical profundo.

Lejos de esconder el resultado inmediato de la intervención, Matamoros ha optado por mostrar su aspecto sin filtros y con humor. “Tengo más puntos que votos va a sacar Rick el domingo”, ha escrito en alusión a Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid.

El televisivo también ha agradecido la atención recibida durante la intervención y ha destacado el resultado del procedimiento. “Gracias por la exquisita atención y el magnífico resultado de la intervención”, ha señalado en su publicación. Además, en la publicación de la propia clínica, da los motivos de su intervención: "Lo hago porque me da la gana".

Matamoros ha completado el mensaje con otra broma sobre su aspecto tras la operación: “Estoy para hacer cine”. Acto seguido, se ha adelantado a los comentarios más previsibles con una frase marca de la casa: “Lo del terror os lo podéis ahorrar”.

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La imagen confirma una nueva intervención estética del colaborador, que en otras ocasiones ya ha hablado con naturalidad de sus retoques. Esta vez, ha preferido enseñar el postoperatorio desde el primer momento y convertir la recuperación en una publicación cargada de ironía.