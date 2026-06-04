La jugada maestra de Florentino Pérez para eclipsar a Riquelme: revienta 'El Hormiguero' con un anuncio bomba de Mourinho

La campaña electoral a la presidencia del Real Madrid ha saltado definitivamente por los aires este miércoles en Antena 3, protagonizando una de las estrategias de contraprogramación publicitaria más brutales y calculadas que se recuerdan en la historia de la televisión.

Todo comenzó en el plató de 'El Hormiguero'. El candidato de la oposición, el empresario Enrique Riquelme, visitaba por primera vez a Pablo Motos en un escaparate de máxima audiencia para desglosar su proyecto. El aspirante hacía saltar la banca en pleno directo al prometer ante un acta notarial el fichaje de Erling Haaland si lograba ganar en las urnas. Sin embargo, la euforia de la candidatura de Riquelme ha durado apenas unos minutos, los que ha tardado Antena 3 en dar paso al primer bloque de anuncios.

En un movimiento digno de un maestro del marketing y la alta estrategia, Florentino Pérez tenía preparada una respuesta demoledora. Nada más terminar el programa y arrancar el primer spot de la publicidad —el espacio más cotizado y con mayor retención de audiencia de la noche—, la pantalla de la cadena de Atresmedia se iluminaba con un rótulo directo: "Queridos socios, este mensaje os interesa".

A continuación, el anuncio ha mostrado una impactante imagen de José Mourinho posando con la camiseta del Real Madrid mirando fijamente a cámara y con una sonrisa triunfal, pronunciaba un escueto pero rotundo: "Sí". El anuncio se cerraba de inmediato con el lema de campaña: "Vota Florentino 2026".

'El Chiringuito' reacciona de inmediato ante el terremoto televisivo

El impacto del anuncio ha sido tan masivo que las redes sociales han entrado en combustión al instante. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el transatlántico deportivo de la medianoche, 'El Chiringuito de Jugones'.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el programa liderado por Josep Pedrerol no ha dudado en calificar el movimiento como una genialidad táctica: "🙌 JUGADA TREMENDA DE FLORENTINO PÉREZ 🙌 💣 El primer spot tras @El_Hormiguero, Riquelme y Haaland... EL ANUNCIO DE JOSÉ MOURINHO. 📺 Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA".

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Entrevista de Florentino en 'Horizonte'

Por si este bombazo publicitario no fuera suficiente, la recta final de la campaña vivirá mañana un nuevo y trascendental capítulo. Tal y como destapó por sorpresa Iker Jiménez tras un divertido descuido en su plató, Florentino Pérez visitará este jueves el programa 'Horizonte' en Cuatro a partir de las 21:40h. Una entrevista exclusiva en la que el actual presidente blanco promete "soltar unas cuantas bombas".