Miércoles 3 de junio
Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' arrasa en Telecinco mientras La 1 triunfa con el estreno de 'Operación África'
Telecinco lidera el miércoles con un enorme 16,1% y TVE logra un gran debut frente al estreno discreto de Antena 3.
'La isla de las tentaciones' vivió una de sus mejores noches de la temporada en Telecinco. El reality alcanzó un enorme 16,1% de cuota de pantalla y reunió a 958.000 espectadores, liderando con claridad el prime time del miércoles.
La otra gran protagonista de la noche fue La 1. El estreno de 'Operación África', la docuserie del médico Pedro Cavadas, arrancó con fuerza al firmar un 13,1% de share y 884.000 espectadores, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la jornada. Peor suerte tuvo Antena 3 con el regreso de 'Salta', que se quedó en un 10% de cuota y 681.000 espectadores, lejos de los resultados que venía logrando 'Mask Singer' en esa misma franja.
En Cuatro, la última entrega de la segunda temporada de '100% únicos' firmó un 4,4% y reunió a 335.000 espectadores, mientras que muy cerca se situó 'La noche de Aimar', que en laSexta obtuvo un 4,1% de cuota y 322.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a dispararse y firmó un gran 16,1% de share y 1.855.000 espectadores con la visita de Enrique Riquelme, a la vez que en La 1, 'La Revuelta' alcanzó un 10,9% y 1.250.000 espectadores. Por su parte, 'Horizonte' mantuvo su espectacular momento en Cuatro con un 9,7% de cuota y 1,1 millones de espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.250.000 (10,9%)
Operación África: 864.000 (13,1%)
Antena 3
El hormiguero: 1.855.000 (16,1%)
Salta: 681.000 (10%)
Telecinco
First dates: 1.055.000 (9,2%)
La isla de las tentaciones: 958.000 (16,1%)
laSexta
El intermedio: 738.000 (6,5%)
La noche de Aimar: 322.000 (4,1%)
Cuatro
First dates: 416.000 (4,3%)
Horizonte: 1.104.000 (9,7%)
100% únicos: 335.000 (4,4%)
La 2
Trivial pursuit: 529.000 (5,4%)
Cifras y letras: 696.000 (6,1%)
El juicio: 153.000 (1,6%)
LATE NIGHT
La 1
La noche en 24h. Portada: 142.000 (6,4%)
Antena 3
Salta: 218.000 (8,3%)
laSexta
La noche de Aimar: 97.000 (3,1%)
Cuatro
100% únicos: 123.000 (3,6%)
En el punto de mira: 92.000 (5,2%)
La 2
Documentos TV: 54.000 (1,2%)
Nuestro papa: 32.000 (1,3%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 911.000 (10,8%)
Valle Salvaje: 621.000 (8,7%)
La Promesa: 749.000 (10,8%)
Malas lenguas: 654.000 (9%)
Aquí la Tierra: 934.000 (11,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.231.000 (13,9%)
Y ahora, Sonsoles: 715.000 (9,9%)
Pasapalabra: 1.450.000 (18,3%)
Telecinco
El tiempo justo: 670.000 (8,3%)
El diario de Jorge: 673.000 (9,7%)
¡Allá tú!: 759.000 (9,8%)
laSexta
Zapeando: 522.000 (6%)
Más vale tarde: 378.000 (5,3%)
laSexta Clave: 463.000 (5%)
Cuatro
Todo es mentira: 613.000 (7,5%)
Lo sabe, no lo sabe: 415.000 (6%)
La 2
Saber y ganar: 666.000 (7,2%)
Grandes documentales: 330.000 (4%)
Malas lenguas: 497.000 (7,1%)
Sukha: 164.000 (2,3%)
Trivial pursuit: 178.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 404.000 (21,2%)
Mañaneros 360: 489.000 (16%)
Mañaneros 360: 965.000 (12%)
Antena 3
Espejo público: 290.000 (11,7%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 741.000 (15,8%)
La ruleta de la suerte: 1.539.000 (21,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 165.000 (9,5%)
El programa de AR: 304.000 (13,7%)
Vamos a ver: 392.000 (11,5%)
El precio justo: 662.000 (9,9%)
laSexta
Aruser@s: 259.000 (12,6%)
Al rojo vivo: 253.000 (6,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 11.000 (0,8%)
Alerta cobra: 11.000 (0,7%)
Alerta cobra: 32.000 (1,7%)
Alerta cobra: 63.000 (3%)
En boca de todos: 282.000 (9,2%)
La 2
Flash moda: 9.000 (0,6%)
Los recién llegados de la naturaleza: 9.000 (0,5%)
Página2: 11.000 (0,6%)
Aquí hay trabajo: 13.000 (0,7%)
La aventura del saber: 18.000 (0,8%)
Las recetas de Julie: 41.000 (1,8%)
El western de La 2 “Joaquín Murrieta”: 110.000 (3,4%)
El cazador: 98.000 (1,6%)
El cazador: 212.000 (2,4%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.147.000 (23%)
Telediario 1: 1.308.000 (14%)
Informativos Telecinco 15h: 891.000 (9,5%)
Noticias Cuatro 1: 616.000 (8,7%)
laSexta Noticias 14h: 664.000 (8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.867.000 (19,6%)
Telediario 2: 1.175.000 (12,4%)
Informativos Telecinco 21h: 801.000 (8,5%)
laSexta Noticias 20h: 573.000 (7,5%)
Noticias Cuatro 2: 440.000 (5,8%)
Matinal
Telediario matinal: 185.000 (22,2%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 227.000 (13,2%)
El Matinal (Telecinco): 77.000 (6,3%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,3%), Telecinco (10,3%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,9%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (13,7%), La 1 (12,1%), Telecinco (10,2%), Cuatro (6,6%), laSexta (6,1%), La 2 (3,8%).
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