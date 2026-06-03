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Capítulo 430

'Valle Salvaje', avance del capítulo 430 del 4 de junio: El regreso de los de Guzmán revoluciona a los vecinos

Mientras, José Luis parece haber dictado sentencia sobre el trágico futuro de Victoria

Escena del capítulo 430 de 'Valle Salvaje'

Escena del capítulo 430 de 'Valle Salvaje' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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La guerra abierta entre los grandes mandatarios de la zona llega a un punto de no retorno. José Luis, harto de insubordinaciones, comenzará a sellar de forma fría e implacable el trágico destino de Victoria. El marqués está dispuesto a hacerle pagar muy caro sus errores, pero no lo tendrá nada fácil: a pesar de verse completamente acorralada y con todo en su contra, Victoria sacará las garras y se negará en redondo a ceder a las duras presiones de don Hernando.

Las alarmas saltarán por completo con el regreso de la calesa de los de Guzmán a Valle Salvaje. La llegada del carruaje revolucionará por completo a los vecinos y al servicio, hasta el punto de que el mismísimo don Hernando acudirá en persona a recibir a los viajeros en mitad de un clima de tremenda incertidumbre.

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La gran pregunta que mantendrá en vilo a los espectadores durante todo el capítulo es un secreto a voces en el pueblo: ¿Significa esto el esperado regreso de Leonardo e Irene?

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