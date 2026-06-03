‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy miércoles 3 de junio: Beatriz confiesa a Gabriel que mató a Álvaro

‘Sueños de libertad’ continúa este miércoles 3 de junio en Antena 3 con un capítulo clave para Beatriz y Gabriel, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La aparición del cadáver de Álvaro no será el único giro de la jornada: la niñera terminará confesando hasta dónde llegó para proteger a Juanito.

En el capítulo de hoy, Cloe intenta aprovechar su amistad con Félix Cifuentes para obtener información sobre Brossard y el traslado de la fábrica a Tánger. Sus pesquisas dan resultado cuando descubre que Hugo, el hijo de Antoine, podría apoyar la permanencia de Perfumerías De La Reina en Toledo. Esa posibilidad abre una pequeña esperanza para Andrés y el resto de la familia.

Mientras tanto, Nieves decide contarles a sus hijos la verdad sobre la muerte del padre de Luz, pero Pablo le pide que les mienta y que guarde silencio. El empresario llega incluso a amenazar a don Agustín para que deje en paz a su mujer. Sin embargo, el párroco se adelanta y le revela a Miguel que su madre ayudó a morir al padre de Luz y que también colaboró con el doctor Gorriz en la eutanasia por la que fue juzgado.

La tensión también alcanza a Salva, que sigue sufriendo el rechazo de varios trabajadores pese a que Mabel insiste en recuperar su relación. En paralelo, Andrés y Valentina hablan del futuro de lo suyo y él le deja claro que no piensa marcharse a Marruecos.

El capítulo dejará además una revelación decisiva sobre el robo de los camiones. Félix Cifuentes hace una llamada para averiguar si la muerte de Álvaro está relacionada con las personas a las que él mismo encargó el robo, y pide que también acaben con Gorito. Así queda al descubierto que el abogado de Brossard estaba detrás de toda la operación.

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En el terreno sentimental, Digna intenta que Marta no se deje arrastrar por el orgullo y le recuerda que Fina la quiere. La fotógrafa decide entonces contarle toda su historia con Bianca, lo que permite que ambas se reconcilien. Pero la calma no dura demasiado: al final del capítulo, Beatriz se sincera con Gabriel y le confiesa que fue ella quien mató a Álvaro para salvar la vida de Juanito.