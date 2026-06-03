Mazazo judicial para Roberto Vilar y su 'Land Rober': Condenan a su productora a pagar más de 40.000 euros a un guionista por despido improcedente

Grave revés judicial y económico para Roberto Vilar. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado en firme a Destino Bergen, productora del conocido presentador y humorista, a abonar más de 40.000 euros a un histórico guionista de 'Land Rober-Tunai Show', el formato estrella de la televisión autonómica gallega (TVG).

La resolución judicial ratifica que el trabajador fue despedido de forma improcedente en 2024 y destapa que la compañía estuvo pagándole un salario notablemente inferior al que establecía el convenio estatal del sector audiovisual. Todo ello en un programa que, solo entre enero de 2023 y octubre de 2024, costó cerca de siete millones de euros a las arcas públicas. Al tratarse de una sentencia firme, la productora de Vilar ya no tiene opción de presentar ningún recurso.

El afectado es un profesional con 27 años de experiencia a sus espaldas en formatos de la talla de 'El Intermedio' o 'Caiga Quien Caiga'. En 'Land Rober', el profesional formaba parte del equipo de cuatro escritores encargados de nutrir de comedia al late night (actualmente reconvertido en formato diario bajo el nombre de 'Land Rober-Máis show').

Pese a que su labor consistía en crear los aplaudidos sketches de humor del programa, la empresa lo mantenía contratado bajo la categoría de guionista de no ficción, cuya tabla salarial es considerablemente más baja que la de ficción. Cuando Destino Bergen decidió prescindir de él, alegó "causas organizativas" debido a una supuesta reducción de contenidos cómicos en el programa, reconociendo desde el primer momento que el despido era improcedente.

Sin embargo, ni el afectado ni la justicia se creyeron esta versión. “Eso fue un paripé”, afirma de forma rotunda Raúl Curto, abogado del sindicato de guionistas ALMA a eldiario.es. Desde la defensa sostienen que la productora de Roberto Vilar ejecutó el despido simplemente para evitar pagar las subidas salariales aprobadas en el nuevo convenio, que incluía atrasos retroactivos. "No querían hacer frente a los nuevos salarios y decidieron prescindir de él. Le tocó a él", lamenta el letrado.

La justicia ha sido tajante al desmontar los argumentos de la empresa de Roberto Vilar. La jueza de lo Social dejó claro en su escrito que la versión de la productora no se sostiene, apuntando que 'Land Rober-Tunai Show' "funcionaba perfectamente con excelentes datos de audiencia y su emisión estaba garantizada para la siguiente temporada", por lo que no existía ninguna causa organizativa real para destruir ese puesto de trabajo.

Noticias relacionadas

Aunque la indemnización inicial por el despido improcedente apenas superó los 10.000 euros, la firmeza de la sentencia abrió las puertas de par en par a la verdadera reclamación: las cantidades pendientes que el programa había dejado de pagarle sistemáticamente al trabajador al no respetar el convenio estatal. Ahora, la productora del rostro más emblemático de la TVG tendrá que rascarse el bolsillo y abonar los más de 40.000 euros correspondientes a los sueldos atrasados de su extrabajador.