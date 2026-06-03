Mediaset se suma a la disputa por la audiencia en la visita del Papa León XIV con amplia cobertura en Telecinco, Cuatro y Mediaset Infinity

Mediaset España desplegará un ambicioso despliegue humano y técnico para dar cobertura a la histórica visita apostólica del Papa León XIV a España. Informativos Telecinco, Noticias Cuatro, los programas de actualidad de ambas cadenas y Mediaset Infinity ofrecerán una programación especial con conexiones en directo, reportajes y análisis desde los principales escenarios de la agenda papal en Madrid, Barcelona y Canarias.

El evento central de la cobertura televisiva tendrá lugar el domingo 7 de junio a partir de las 09:45h. Informativos Telecinco emitirá un especial conducido por María Casado para retransmitir en directo la Santa Misa y la Procesión del Corpus Christi, que el Pontífice celebrará en la Plaza de Cibeles ante centenares de miles de fieles.

Casado estará acompañada en el plató por dos expertos de primer nivel: Darío Menor, corresponsal de la cadena en Roma y reconocido vaticanista y Javier Sánchez Cervera, párroco de la iglesia de San Sebastián Mártir (San Sebastián de los Reyes).

Además, un amplio equipo de reporteros estará desplazado sobre el terreno para captar cada detalle de la jornada.

El mismo domingo por la tarde, el programa 'Fiesta' contará con la participación de Patricia Pardo y Christian Gálvez, quienes al día siguiente presentarán el gran encuentro de León XIV con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.

Asimismo, el programa conectará en directo con el Movistar Arena para cubrir ‘Tejer redes’, el encuentro del Papa con la sociedad civil, un acto que estará presentado por Carlos Franganillo y Lara Síscar.

Con el arranque de la semana, la programación matinal y de tarde se volcará con los siguientes hitos:

La mañana : 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver' (Telecinco) y 'En boca de todos' (Cuatro) analizarán la agenda papal con expertos y colaboradores. Se prestará especial atención a la reunión del Pontífice con el presidente Pedro Sánchez y su histórica visita al Congreso de los Diputados.

: 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver' (Telecinco) y 'En boca de todos' (Cuatro) analizarán la agenda papal con expertos y colaboradores. Se prestará especial atención a la reunión del Pontífice con el presidente Pedro Sánchez y su histórica visita al Congreso de los Diputados. La tarde: 'El tiempo justo' (Telecinco) y 'Todo es mentira' (Cuatro) seguirán de cerca la actualidad en directo, incluyendo el homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña y el multitudinario encuentro en el Bernabéu.

En jornadas posteriores, los magacines mantendrán el foco en los actos previstos en Cataluña y Gran Canaria.

Los informativos de ambos canales también realizarán un seguimiento minuto a minuto desde la llegada del Pontífice el sábado —donde será recibido por los Reyes de España y el presidente del Gobierno— hasta su despedida.

Coincidiendo con la Santa Misa que el Papa oficiará en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona el 10 de junio, Carlos Franganillo presentará en Informativos Telecinco 21:00h un reportaje especial dedicado a la figura del arquitecto catalán y su legado espiritual.

Para los espectadores que no quieran perderse nada, la plataforma de streaming Mediaset Infinity habilitará un canal especial con la señal en directo de todos los actos públicos de León XIV en Madrid, Barcelona y Canarias.

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De forma complementaria, la web de Informativos Telecinco contará con un site exclusivo y un seguimiento minuto a minuto de toda la actualidad que genere este viaje apostólico.