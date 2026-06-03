En 'Cara al show'
Marc Giró se imagina el futuro de Iker Jiménez con la ultraderecha en el poder: "Dejaría las tertulias políticas"
El humorista comenzó su monólogo con un mensaje para levantar el ánimo de la izquierda con dardo a Iker Jiménez
Marc Giró trató anoche en su porgrama 'Cara al show' de devolver el ánimo a la izquierda tras los escándalos de Zapatero y la crisis de los partidos que conforman la coalición Sumar. El showman centró así un monólogo en recuperar la ilusión del votante de izquierdas y para eso llamó a una animadora experta.
Sin embargo, su animadora, al igual que puede suceder con el votante de izquierdas, también llegó con mala gana al plató, por lo que Giró no tuvo su ayuda, sino que se encargó de animarla a ella también, además de a la audiencia.
Después de múltiples medidas, el presentador se rindió e intentó ver los aspectos positivos de un Gobierno con la ultraderecha: "Si eso llega a pasar, que no tiene porqué pasar, pero si llega a pasar...", decía buscando la complicidad de su animadora.
Fue en ese momento cuando Giró lanzó una pulla a Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio' en Cuatro: "Podría descansar por fin y dejar de organizar tertulias políticas de tipo aquelarre y volver a dedicarse a desentrañar el misterio de las caras de Bélmez, que era lo suyo".
"Total", apoyaba la animadora. Para terminar, el presentador dio con la solución para acabar con el ruido que existe en torno a la política ahora mismo: "Según parece, muerto el perro se acaba la rabia", concluyó.
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