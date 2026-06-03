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Capítulo 849

'La promesa', avance del capítulo 849 del 4 de junio: El entierro de Santos entristece el Palacio, a punto de ser sacudido con una revelación en la prensa

Ciro entre en cólera tras perder dinero por la estafa del duque de Carril, pero Alonso y Manuel se mantienen pacientes

'La promesa'

'La promesa' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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La tensión no da tregua en la tarde del jueves de 'La Promesa'. Mientras Cristóbal y Teresa hacen encajes de bolillos con los turnos de trabajo para que todos los miembros del servicio puedan acudir al entierro de Santos y dar el último adiós a su compañero, en los salones nobles estalla una tremenda disputa económica. Ciro, completamente fuera de sí y ahogado por el resentimiento, arremete sin piedad contra el marqués de Luján y contra Manuel por la inmensa cantidad de dinero que ha perdido por culpa de las estafas del duque de Carril.

A pesar de los gritos y reproches del joven, tanto Alonso como Manuel se mantienen firmes y se niegan a cubrir sus pérdidas, recordándole con dureza que la responsabilidad final de semejante inversión era exclusivamente suya. En el terreno amoroso, las cosas tampoco pintan bien para la familia; Martina intenta desesperadamente romper el hielo y acercarse de nuevo a Adriano tras sus últimos desencuentros, pero el muchacho se muestra de hielo y le deja claro que lo mejor es que aprendan a vivir el uno sin el otro de forma definitiva.

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La llegada del periódico del día provocará un terremoto absoluto en el salón principal que dejará a la audiencia con la boca abierta. Al leer los titulares, las reacciones serán radicalmente opuestas y cebarán el misterio de la semana: Leocadia esbozará una sonrisa de triunfo absoluto mientras que Lorenzo comenzará a maldecir en voz alta, completamente desencajado. ¿Qué secreta información ha salido a la luz para poner el palacio patas arriba?

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