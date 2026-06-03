Isabel Allende se moja con Henar Álvarez en ‘Al cielo con ella’: “Odio a Trump, pero a él le resbala”

Henar Álvarez volvió a salir del plató de ‘Al cielo con ella’ para una de las entrevistas más especiales del programa. Tras su conversación con Shakira, la presentadora viajó hasta San Francisco para sentarse frente a Isabel Allende, que repasó su vida, su literatura y su forma de mirar el mundo desde la experiencia de quien lleva décadas escribiendo y observando los cambios políticos y sociales.

La charla arrancó con una reflexión directa sobre el lugar que ha ocupado como mujer en la literatura. Allende aseguró que ha tardado 84 años en alcanzar lo que muchos hombres consiguen “en la mitad de tiempo y esfuerzo”. A partir de ahí, habló de feminismo desde un lugar muy personal, recordando la influencia de su madre y la dependencia que vio en ella cuando era niña: “Mi madre me decía que era poco femenina, que me buscara un buen marido. He tenido tres y los he mantenido a los tres”.

La escritora también se detuvo en la adaptación televisiva de ‘La casa de los espíritus’, que ha estrenado recientemente Prime Video. Allende explicó que participó de forma limitada en la serie, leyendo guiones y estando disponible para consultas, pero dejando libertad al equipo creativo. Según contó, entiende que la televisión tiene un lenguaje distinto al de la literatura y que no le corresponde controlar cada decisión de la producción.

Ese recuerdo dio pie a hablar del impacto que tuvo la novela dentro de su propia familia. Allende reconoció que algunos parientes se molestaron por el retrato político que hacía la obra, especialmente quienes habían apoyado la dictadura chilena. Con humor, recordó que muchos terminaron reconciliándose con aquella historia cuando llegó su versión cinematográfica: “Todos se reconciliaron con la historia oficial de la familia que era Hollywood”.

La política también atravesó la entrevista. Allende defendió que la democracia es mucho más frágil de lo que parece y comparó su pérdida con la salud: solo se valora de verdad cuando falta. Desde su experiencia en Chile, advirtió que a veces desaparece de golpe, pero otras se erosiona poco a poco desde dentro, algo que asegura observar en Estados Unidos.

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En el tramo final, la autora aceptó el juego de Henar Álvarez y eligió a quién metería en el congelador simbólico del programa. Primero reconoció que odia a Donald Trump, aunque añadió que “a él le resbala”. Después señaló a Stephen Miller, asesor del expresidente, al que definió como “el monje negro” por su papel en las políticas migratorias. Un cierre muy en la línea de una entrevista en la que Allende mezcló memoria, ironía y compromiso sin esquivar ningún tema.