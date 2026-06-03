Gonzalo Miró corta a Isabel Durán tras acusarle de politizar la visita de Ayuso al Papa

‘Directo al grano’ volvió a vivir un momento de tensión este martes 2 de junio en La 1. Gonzalo Miró e Isabel Durán protagonizaron un cruce de reproches después de que el programa abordara la visita de Isabel Díaz Ayuso al Vaticano y la última novedad judicial relacionada con Miguel Ángel Rodríguez.

El enfrentamiento comenzó cuando Miró introdujo el tema señalando el contraste entre la imagen de Ayuso con el Papa y el “mazazo judicial” vinculado a su entorno. El presentador se refería a la decisión de la jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos y que ha llamado a declarar como testigo a Alberto González Amador.

Tras analizar la noticia, Miró lanzó una reflexión sobre la visita de Ayuso a la Santa Sede: “¿Estaría buscando una bendición extra del Santo Padre por lo que se le venía encima?”. El comentario no gustó a Isabel Durán, que reprochó al presentador haber politizado el encuentro con el Papa y le pidió que aplicara el mismo criterio cuando Pedro Sánchez acudió recientemente al Vaticano.

“No hay que entrar en política con el Papa. Es universal, hay miles de millones de personas en el mundo que es su figura espiritual. Qué pena politizarlo y hacer una risa tan absurda”, afirmó la colaboradora. Miró defendió entonces su planteamiento y respondió: “La política está en todo, y en la religión también hay política”, antes de remarcar que se trataba de una opinión “afortunadamente muy distinta” a la de Durán.

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La discusión subió de tono cuando el presentador le lanzó un dardo: “Tú vienes aquí a las reuniones de guion, nos dices qué quieres que contemos y nosotros lo decimos”. Durán insistió en que el comentario le daba “pena”, pero Miró cerró el intercambio defendiendo que el asunto debía tratarse en el programa: “Merecía un comentario, porque, además, hay una noticia relacionada con la pareja de Ayuso que también había que dar. Es una noticia de hoy aunque no te guste”.