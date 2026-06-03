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Vuelta al campo

Disney+ pone fecha a ‘Olivia’, la nueva comedia familiar de Pablo Chiapella entre olivos y segundas oportunidades

La serie creada por David Troncoso y Flipy llegará el 1 de julio con una historia ambientada en Jaén sobre familia, raíces y nuevos comienzos.

Pablo Chiapella, Lalachus y Nancho Novo

Pablo Chiapella, Lalachus y Nancho Novo / Disney+

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Disney+ estrenará el próximo 1 de julio ‘Olivia’, su nueva comedia familiar española. La serie, creada y producida por David Troncoso y Flipy, estará formada por seis episodios y llegará en exclusiva a la plataforma con Pablo Chiapella como protagonista.

La ficción sigue a Mario Rey, el hombre del tiempo más famoso del país, cuya vida cambia de golpe tras un giro inesperado. Obligado a refugiarse junto a su hija Olivia en el olivar de su padre, Tomás, Mario tendrá que reencontrarse con un hombre con el que lleva 30 años sin hablarse. Ese regreso al origen abrirá viejas heridas, pero también la posibilidad de reconstruir vínculos rotos.

Con el paisaje jienense como telón de fondo, ‘Olivia’ combina comedia, emoción y realismo para hablar del paso del tiempo, la familia y las segundas oportunidades. La serie también quiere rendir homenaje a la cultura del olivar y del aceite de oliva, convirtiendo ese entorno rural en una parte fundamental de la historia.

El reparto está encabezado por Pablo Chiapella, Maria Schwinning y Nancho Novo, junto a Fernando Tejero, Kira Miró, Lamine Thior, Lalachus, María Barranco, Camila Rojas, Irene Arcos, Enrique Villén, Agustín Jiménez, J.J. Vaquero y Diego Arjona, entre otros.

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‘Olivia’ está producida por Studio60 y Womack Studios para Disney+. Juanma Pachón dirige la serie, escrita por Max Navarro, Flipy, Miguel Esteban y J.J. Vaquero, con Isaac Torras, José Carlos Conde y David Troncoso en la producción, y Flipy, Rafa Parbus y Silvia Sánchez como productores ejecutivos.

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