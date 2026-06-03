Cristóbal Soria estalla contra Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “No me merezco el trato que recibo de ti”

‘El Chiringuito’ vivió un momento de tensión entre Josep Pedrerol y Cristóbal Soria durante la tertulia emitida anoche en MEGA. El colaborador pidió intervenir como sevillista en pleno debate sobre la compra del equipo por parte de Sergio Ramos y un grupo de inversión, pero el intercambio con el presentador terminó derivando en un reproche directo por el trato que, según él, recibe en el programa.

Todo comenzó cuando Soria reclamó la palabra para dar su opinión. “Me gustaría hablar como sevillista, si me das parte en parte”, dijo el colaborador. Pedrerol le respondió recordándole que en el programa no se funciona levantando la mano y que podía intervenir cuando quisiera: “Aquí interrumpe todo el mundo. Estás aquí, no hablas, digo, tendrá un problema para poder hablar de este tema. Pero tú puedes hablar y eres libre”.

Soria explicó entonces que estaba esperando su turno porque se considera “disciplinado”, pero la respuesta irónica del presentador terminó de incomodarle. “Adelante, señor Soria, cuando usted quiera”, le dijo Pedrerol. El colaborador no dejó pasar el comentario y contestó con visible malestar: “Eso de señor Soria creo que sobra”.

A partir de ahí, el tono subió. Soria dejó de lado el debate deportivo y se dirigió directamente a Pedrerol: “Es muy difícil trabajar contigo así, de esa manera. Muy difícil. Porque creo que no me lo merezco”. El colaborador insistió en que no se sentía bien tratado “ni como persona, ni como profesional” y repitió que la forma en la que el presentador se había dirigido a él sobraba.

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Pedrerol intentó reconducir la situación preguntando si terminaban el tema, pero acusó a Soria de haber creado “un mal ambiente” en el plató. El colaborador lo negó de inmediato: “Yo no creo mal ambiente”. El presentador añadió después: “Si buscas viralidad, está bien. ¿Quieres decir algo?”. Soria optó por no continuar: “No, gracias”. El cruce terminó con Soria molesto y murmurando por lo bajo las palabras que le había dedicado Pedrerol: “Yo creo mal ambiente. Mal ambiente”.