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Martes 2 de junio

Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera y 'Código 10' confirma su gran momento en Cuatro

Telecinco domina el martes mientras el programa de Nacho Abad y David Aleman firma su segundo mejor dato de 2026.

'Supervivientes' y 'Código 10'

'Supervivientes' y 'Código 10' / Mediaset

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Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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'Supervivientes: Tierra de Nadie' volvió a liderar con claridad la noche del martes. El reality de Telecinco alcanzó un 15,5% de cuota de pantalla y reunió a 913.000 espectadores, imponiéndose de nuevo al resto de ofertas de la franja. En Antena 3, 'En tierra lejana' registró un 10,9% de share y 770.000 espectadores de media, mientras que 'Al cielo con ella' firmó en La 1 un 7,4% y 552.000 espectadores.

Cuatro volvió a vivir una gran noche gracias a 'Código 10'. El programa de Nacho Abad y David Aleman confirmó estar en su mejor momento al alcanzar un 9,4% de cuota y 552.000 espectadores, firmando su segundo mejor dato de 2026. En laSexta, 'Cara al show' continuó creciendo y reunió a 433.000 espectadores con un 5,6% de share.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con la visita de Rossy de Palma. El programa de Antena 3 firmó un 13,4% de cuota y 1.549.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' anotó un 10,2% y 1.157.000 espectadores.

Telecinco también mantuvo estable 'First Dates', que registró un 8,9% y 1.021.000 espectadores. Por su parte, 'Horizonte' siguió brillando en Cuatro y encadenó su cuarto día consecutivo por encima del millón de espectadores de media con un 9,3% de cuota y 1.052.000 espectadores, superando a Telecinco en espectadores y share, y situándose a menos de un punto del programa de David Broncano.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.157.000 (10,2%)

Al cielo con ella: 552.000 (7,4%)

Antena 3

El hormiguero: 1.549.000 (13,4%)

En tierra lejana: 777.000 (10,9%)

Telecinco

First dates: 1.021.000 (8,9%)

Supervivientes. Tierra de nadie: 913.000 (15,5%)

laSexta

El intermedio: 879.000 (7,7%)

Cara al show: 433.000 (5,6%)

Cuatro

First dates: 424.000 (4,3%)

Horizonte: 1.052.000 (9,3%)

Código 10: 552.000 (9,4%)

La 2

Trivial pursuit: 512.000 (5,1%)

Cifras y letras: 707.000 (6,1%)

Versión española “Uno para todos”: 259.000 (2,9%)

LATE NIGHT

La 1

Imprescindibles: 132.000 (3,7%)

La noche en 24h. Portada: 64.000 (3,3%)

Antena 3

En tierra lejana: 188.000 (6,6%)

laSexta

Cara al show: 77.000 (2,7%)

Cuatro

En el punto de mira: 144.000 (8,1%)

La 2

Cine “Cuestión de sangre”: 55.000 (1,8%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 777.000 (9,2%)

Valle Salvaje: 709.000 (10%)

La Promesa: 886.000 (13,3%)

Malas lenguas: 842.000 (11,5%)

Aquí la Tierra: 1.056.000 (12,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.181.000 (13,4%)

Y ahora, Sonsoles: 690.000 (9,7%)

Pasapalabra: 1.507.000 (18,3%)

Telecinco

El tiempo justo: 776.000 (9,6%)

El diario de Jorge: 667.000 (9,9%)

¡Allá tú!: 784.000 (9,8%)

laSexta

Zapeando: 506.000 (5,8%)

Más vale tarde: 422.000 (6,1%)

laSexta Clave: 364.000 (3,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 583.000 (7,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 385.000 (5,7%)

La 2

Saber y ganar: 616.000 (6,7%)

Grandes documentales: 290.000 (3,6%)

Malas lenguas: 491.000 (7,2%)

Sukha: 137.000 (1,9%)

Trivial pursuit: 218.000 (2,6%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 386.000 (19,9%)

Mañaneros 360: 526.000 (16,9%)

Mañaneros 360: 902.000 (10,9%)

Antena 3

Espejo público: 330.000 (13%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 830.000 (16,7%)

La ruleta de la suerte: 1.532.000 (20,4%)

Telecinco

La mirada crítica: 179.000 (10%)

El programa de AR: 288.000 (12,8%)

Vamos a ver: 403.000 (11,5%)

El precio justo: 665.000 (9,7%)

laSexta

Aruser@s: 223.000 (10,6%)

Al rojo vivo: 287.000 (7,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 12.000 (1%)

Alerta cobra: 23.000 (1,3%)

Alerta cobra: 36.000 (1,7%)

En boca de todos: 247.000 (7,9%)

La 2

Arqueomanía: 13.000 (1%)

Los recién llegados de la naturaleza: 8.000 (0,5%)

Agrosfera: 14.000 (0,7%)

Aquí hay trabajo: 11.000 (0,5%)

La aventura del saber: 20.000 (0,9%)

Zoom tendencias: 54.000 (2,5%)

Las recetas de Julie: 53.000 (2,1%)

El western de La 2 “La venganza de Frank James”: 87.000 (2,5%)

El cazador: 91.000 (1,4%)

El cazador: 212.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.128.000 (22,1%)

Telediario 1: 1.325.000 (13,8%)

Informativos Telecinco 15h: 993.000 (10,3%)

Noticias Cuatro 1: 597.000 (8,3%)

laSexta Noticias 14h: 695.000 (8,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.810.000 (18,5%)

Telediario 2: 1.355.000 (14%)

Informativos Telecinco 21h: 779.000 (8,1%)

laSexta Noticias 20h: 579.000 (7,4%)

Noticias Cuatro 2: 414.000 (5,3%)

Matinal

Telediario matinal: 144.000 (18,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 260.000 (14,9%)

El Matinal (Telecinco): 117.000 (10,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,5%), Telecinco (10,4%), Cuatro (6,8%), laSexta (6,3%), La 2 (3,7%).

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Mensual: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,1%), Telecinco (10,1%), Cuatro (6,7%), laSexta (6,2%), La 2 (3,9%).

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