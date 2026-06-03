Martes 2 de junio
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera y 'Código 10' confirma su gran momento en Cuatro
Telecinco domina el martes mientras el programa de Nacho Abad y David Aleman firma su segundo mejor dato de 2026.
'Supervivientes: Tierra de Nadie' volvió a liderar con claridad la noche del martes. El reality de Telecinco alcanzó un 15,5% de cuota de pantalla y reunió a 913.000 espectadores, imponiéndose de nuevo al resto de ofertas de la franja. En Antena 3, 'En tierra lejana' registró un 10,9% de share y 770.000 espectadores de media, mientras que 'Al cielo con ella' firmó en La 1 un 7,4% y 552.000 espectadores.
Cuatro volvió a vivir una gran noche gracias a 'Código 10'. El programa de Nacho Abad y David Aleman confirmó estar en su mejor momento al alcanzar un 9,4% de cuota y 552.000 espectadores, firmando su segundo mejor dato de 2026. En laSexta, 'Cara al show' continuó creciendo y reunió a 433.000 espectadores con un 5,6% de share.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con la visita de Rossy de Palma. El programa de Antena 3 firmó un 13,4% de cuota y 1.549.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' anotó un 10,2% y 1.157.000 espectadores.
Telecinco también mantuvo estable 'First Dates', que registró un 8,9% y 1.021.000 espectadores. Por su parte, 'Horizonte' siguió brillando en Cuatro y encadenó su cuarto día consecutivo por encima del millón de espectadores de media con un 9,3% de cuota y 1.052.000 espectadores, superando a Telecinco en espectadores y share, y situándose a menos de un punto del programa de David Broncano.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.157.000 (10,2%)
Al cielo con ella: 552.000 (7,4%)
Antena 3
El hormiguero: 1.549.000 (13,4%)
En tierra lejana: 777.000 (10,9%)
Telecinco
First dates: 1.021.000 (8,9%)
Supervivientes. Tierra de nadie: 913.000 (15,5%)
laSexta
El intermedio: 879.000 (7,7%)
Cara al show: 433.000 (5,6%)
Cuatro
First dates: 424.000 (4,3%)
Horizonte: 1.052.000 (9,3%)
Código 10: 552.000 (9,4%)
La 2
Trivial pursuit: 512.000 (5,1%)
Cifras y letras: 707.000 (6,1%)
Versión española “Uno para todos”: 259.000 (2,9%)
LATE NIGHT
La 1
Imprescindibles: 132.000 (3,7%)
La noche en 24h. Portada: 64.000 (3,3%)
Antena 3
En tierra lejana: 188.000 (6,6%)
laSexta
Cara al show: 77.000 (2,7%)
Cuatro
En el punto de mira: 144.000 (8,1%)
La 2
Cine “Cuestión de sangre”: 55.000 (1,8%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 777.000 (9,2%)
Valle Salvaje: 709.000 (10%)
La Promesa: 886.000 (13,3%)
Malas lenguas: 842.000 (11,5%)
Aquí la Tierra: 1.056.000 (12,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.181.000 (13,4%)
Y ahora, Sonsoles: 690.000 (9,7%)
Pasapalabra: 1.507.000 (18,3%)
Telecinco
El tiempo justo: 776.000 (9,6%)
El diario de Jorge: 667.000 (9,9%)
¡Allá tú!: 784.000 (9,8%)
laSexta
Zapeando: 506.000 (5,8%)
Más vale tarde: 422.000 (6,1%)
laSexta Clave: 364.000 (3,9%)
Cuatro
Todo es mentira: 583.000 (7,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 385.000 (5,7%)
La 2
Saber y ganar: 616.000 (6,7%)
Grandes documentales: 290.000 (3,6%)
Malas lenguas: 491.000 (7,2%)
Sukha: 137.000 (1,9%)
Trivial pursuit: 218.000 (2,6%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 386.000 (19,9%)
Mañaneros 360: 526.000 (16,9%)
Mañaneros 360: 902.000 (10,9%)
Antena 3
Espejo público: 330.000 (13%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 830.000 (16,7%)
La ruleta de la suerte: 1.532.000 (20,4%)
Telecinco
La mirada crítica: 179.000 (10%)
El programa de AR: 288.000 (12,8%)
Vamos a ver: 403.000 (11,5%)
El precio justo: 665.000 (9,7%)
laSexta
Aruser@s: 223.000 (10,6%)
Al rojo vivo: 287.000 (7,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 12.000 (1%)
Alerta cobra: 23.000 (1,3%)
Alerta cobra: 36.000 (1,7%)
En boca de todos: 247.000 (7,9%)
La 2
Arqueomanía: 13.000 (1%)
Los recién llegados de la naturaleza: 8.000 (0,5%)
Agrosfera: 14.000 (0,7%)
Aquí hay trabajo: 11.000 (0,5%)
La aventura del saber: 20.000 (0,9%)
Zoom tendencias: 54.000 (2,5%)
Las recetas de Julie: 53.000 (2,1%)
El western de La 2 “La venganza de Frank James”: 87.000 (2,5%)
El cazador: 91.000 (1,4%)
El cazador: 212.000 (2,3%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.128.000 (22,1%)
Telediario 1: 1.325.000 (13,8%)
Informativos Telecinco 15h: 993.000 (10,3%)
Noticias Cuatro 1: 597.000 (8,3%)
laSexta Noticias 14h: 695.000 (8,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.810.000 (18,5%)
Telediario 2: 1.355.000 (14%)
Informativos Telecinco 21h: 779.000 (8,1%)
laSexta Noticias 20h: 579.000 (7,4%)
Noticias Cuatro 2: 414.000 (5,3%)
Matinal
Telediario matinal: 144.000 (18,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 260.000 (14,9%)
El Matinal (Telecinco): 117.000 (10,3%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,5%), Telecinco (10,4%), Cuatro (6,8%), laSexta (6,3%), La 2 (3,7%).
Mensual: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,1%), Telecinco (10,1%), Cuatro (6,7%), laSexta (6,2%), La 2 (3,9%).
Suscríbete para seguir leyendo
- Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
- Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para 'Nene', el socio de Rubiales investigado
- Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria
- El Gobierno recomienda a las empresas de Barcelona y Madrid dar teletrabajo durante la visita del Papa
- Ainhoa, la niña de Montcada que vive con leucemia en el Hospital Vall d'Hebron: 'Rezo para salir pronto y abrazar a mi 'yaya'
- Catalunya activa los avisos frente a inundaciones tras la previsión de lluvias torrenciales de este martes en la provincia de Girona
- Andreu Mumbrú (Ustec): 'Los profesores debemos ser el único colectivo del mundo al que se le recrimina que reclame mejoras salariales
- Álvaro, ingeniero de software español que trabaja en Estados Unidos: 'Gano 9.160 euros al mes que después de impuestos se quedan en 7.520 euros