Duelo final
Aimar Bretos se enfrenta por última vez con ‘100% únicos’: invitados de los dos programas este miércoles 3 de junio
‘La noche de Aimar’ recibe en laSexta a Lolita y Jorge Valdano, mientras Cuatro despide la temporada de ‘100% únicos’ con Fernando Tejero y Los Morancos.
Aimar Bretos y ‘100% únicos’ volverán a medirse este miércoles 3 de junio en prime time, en el que será su último duelo directo de la temporada. laSexta estrenará a las 23:00 horas una nueva entrega de ‘La noche de Aimar’, mientras Cuatro emitirá, también a las 23:00 horas, el cierre de temporada del formato presentado por Daniel Guzmán.
En laSexta, Aimar Bretos recibirá a Lolita Flores y Jorge Valdano. Con la artista, el periodista hablará de asuntos personales y mediáticos como el racismo que vivió durante su infancia, sus problemas con Hacienda y el tratamiento que la prensa del corazón ha dado durante años a su familia.
El segundo invitado de ‘La noche de Aimar’ será Jorge Valdano. El exfutbolista, entrenador y escritor repasará su llegada a España en los años 70, todavía durante el franquismo, y conversará con Bretos sobre política, comunismo, Milei y la actualidad del Real Madrid, con especial atención a los últimos movimientos alrededor de Florentino Pérez.
Frente a esta entrega, Cuatro cerrará la temporada de ‘100% únicos’ con Fernando Tejero y Los Morancos. El actor hablará con los 30 reporteros del programa sobre su trayectoria, el bullying, la aceptación personal y las dificultades de crecer sintiéndose diferente. También recordará su infancia lejos de sus padres y la importancia que tuvo su tía abuela en su vida.
Los Morancos completarán la última entrega de la temporada con una conversación más personal de lo habitual. César y Jorge Cadaval compartirán recuerdos familiares, hablarán de las pérdidas que han marcado su camino y defenderán el humor como una herramienta para afrontar los momentos difíciles.
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