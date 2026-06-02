Antena 3 planta cara a TVE: Matías Prats y Mónica Carrillo saltan a la mañana del domingo con un especial por la visita del Papa

El histórico y multitudinario viaje apostólico del Papa León XIV a España ha provocado que las grandes cadenas ya empiecen a enseñar sus cartas para luchar por la audiencia de este evento. En este sentido, Antena 3, acaba de arrancar la promoción de un programa especial informativo para la mañana de este domingo comandado por su pareja de confianza en los fines de semana: Matías Prats y Mónica Carrillo.

Con este movimiento sorpresa, Atresmedia cambia sus planes habituales de parrilla y se lanza de lleno a competir contra TVE, que jugaba con la ventaja de haber anunciado previamente un despliegue sin precedentes en la cadena pública.

La mañana del domingo es el plato fuerte de la agenda del Pontífice en Madrid, lo que justifica que Antena 3 haya decidido sacar su "artillería pesada" informativa.

Ese día, el Papa León XIV presidirá una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles a partir de las 10:00 horas. Se prevé una asistencia masiva de fieles y una estampa histórica en pleno centro de la capital.

Con este movimiento, Antena 3 parece dispuesta a dar la batalla en audiencias por esta visita histórica y así aumentar sus posibilidades de mantener el liderazgo en el mes de junio.

Sin embargo, esta no será una tarea fácil para la cadena principal de Atresmedia, pues a la cobertura de TVE sobre la visita del Papa durante los seis días que el Pontífice estará en España, hay que sumar la emisión del Mundial 2026, cuyos derechos adquirió la corporación pública.

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Por lo tanto, la batalla en las audiencias mensuales está servida y Antena 3 peleará por mantener su primer puesto en el ránking.