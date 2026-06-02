'Valle Salvaje', avance del capítulo 429 del 3 de junio: Suenan campanas de boda en el peor momento de José Luis

Tras el estrepitoso fracaso de su primer intento, Francisco no se rinde y vuelve a la carga con todas las de la ley. En este nuevo episodio, el personaje por fin reunirá el valor necesario para pedirle matrimonio a Pepa formalmente. Este giro de los acontecimientos abre una gran incógnita para los seguidores de la serie: ¿habrá boda real a la vista o los secretos de la comarca arruinarán el enlace?

Mientras tanto, en las altas esferas coloniales seremos testigos de una imagen insólita que demostrará que los poderosos también lloran. Un José Luis completamente desbordado por los problemas familiares y financieros tocará fondo y se derrumbará por completo ante la presencia de don Hernando. Ver al implacable patriarca roto en lágrimas empujará al marqués a mover ficha de inmediato y tomar una tajante e irrevocable decisión para salvar el honor de los suyos.

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Para cerrar el círculo de tensión, el peligro volverá a acechar desde las cocinas. El pequeño Pedrito se convertirá, sin querer, en el detonante de un nuevo conflicto al revelar unos datos inocentes pero cruciales que alimentarán de forma definitiva las sospechas de Luisa y Bárbara sobre el misterioso pasado de Rosalía. Las dos mujeres se pondrán en modo investigadoras dispuestas a desenmascararla. ¿Qué están a punto de descubrir?