Histórico gesto
'Todo es mentira' salvará vidas en Ucrania con su propia ambulancia que bendecirá el Papa León XIV
Gracias a la solidaridad de la audiencia, el programa dona una nueva ambulancia medicalizada que se suma al convoy humanitario de Sor Lucía Caram.
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En un gesto que demuestra la enorme implicación de su audiencia, 'Todo Es Mentira' ha hecho posible una nueva donación solidaria de gran impacto: una ambulancia medicalizada completa que pondrá rumbo a Ucrania.
La presentadora Laila Jiménez fue la encargada de entregar en persona el vehículo - que lleva en un lateral el logo del programa - junto a la incansable Sor Lucía Caram, quien lleva años gestionando ayuda humanitaria en la zona de conflicto, y que anunció en 'Me meto en un jardín' su próxima a visita a Ucrania atizando a la falta de apoyo de Donald Trump.
“Esta es la ambulancia de TEM”, señaló Laila con orgullo ante las cámaras, mientras Sor Lucía mostraba el interior del vehículo completamente equipado para salvar vidas en una de las zonas más castigadas por la guerra. Una ambulancia que se ha podido comprar gracias al apoyo de Risto Mejide y Pilar Rahola, que pidieron desde 'Todo es mentira' en febrero, que los espectadores hicieran donaciones a Sor Lucía Caram para poder hacer realidad esta ayudando humanitaria.
La monja argentina, visiblemente emocionada, confirmó que esta ambulancia se suma a las que ya ha llevado anteriormente y que, próximamente, el Papa León XIV bendecirá personalmente todas las ambulancias del convoy, incluida la donada por los espectadores del programa de Risto Mejide.
Precisamente él, desde plató, cerró el segmento con un mensaje de agradecimiento: “Gracias a Sor Lucía Caram y a todos los que habéis colaborado por darle sentido a este programa”.
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